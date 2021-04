Uvenner: Mand fængslet for at sætte ild på kvindes villa og for hærværk mod hendes bil

AALBORG:En 56-årig mand fra Hallund nær Brønderslev og en 55-årig kvinde fra Tylstrup er absolut ikke de bedste venner i verden efter nogle begivenheder, der tirsdag førte til, at manden blev anholdt efter godt en månedlang efterforskning.

Manden er ved et tre timer langt grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for blandt andet at have sat ild på den 55-årige kvindes villa på Luneborgvej i Tylstrup.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er sparsomt med oplysninger, anklageren kan give.

Ifølge sigtelsen havde den 56-årige natten til søndag 14. marts begået indbrud i villaen og blandt andet stjålet en computer og nogle smykker samt et usb-stik.

Efter at have fjernet tyvekosterne fra villaen, havde han - ifølge sigtelsen - placeret optændingsblokke ligesom han havde brugt brandbare væsker rundt omkring i villaen og sat ild til. Det gjorde, at branden hurtigt bredte sig, og villaen tog meget skade ved branden.

Villaens 55-årige kvindelige beboer var på ferie, mens villaen brændte.

Manden var udover indbrud og ildspåsættelse sigtet for ved en senere lejlighed - på et tidspunkt mellem 23. og 24. marts - at have ødelagt en personbil tilhørende den samme 55-årige kvinde.

Hærværket mod bilen skete ved, at alle bilens fire dæk blev skåret op, mens bilen holdt ved kvindens sommerhus i Blokhus.

Manden nægtede sig skyldig i begge forhold og kærede på stedet fængslingen frem til 19. maj til landsretten.