Uventet donation af 500 frugttræer og bærbuske

DRASTRUP:Skovfoged hos Naturstyrelsen Himmerland Erik Dalsgaard fik før jul et uventet brev fra genbrugsbutikken Guld & Rod i Skalborg.

- Her gjorde butiksbestyrer Marie Kyndi Holm mig opmærksom på at Naturstyrelsen var blandt de tre nominerede til at modtage en donation på 10.000 kr. til selvvalgt bæredygtigt naturprojekt i skovområdet i Drastrup. Det er et stort projektområde på omkring 700 hektar, hvor vi i samarbejde med Aalborg Kommune med blandt andet tilplantning af nye træer forsøger at sikre den store og vigtige grundvandsmængde i undergrunden, hvis indvinding er vigtig for kommunen. Senere fik jeg besked om at Naturstyrelsen var blevet valgt som modtagere af de 10.0000 kr. hvilket jeg på vegne af Naturstyrelsen er meget beæret over, fortæller han.

500 æbletræer og bærbuske

Forleden var tiden kommet til en formel overdragelse af donationen, hvor butiksbestyrer Marie Kyndi Holm var mødt frem i Drastrup Skov sammen med stifter og direktør for genbrugsbutikskæden Jesper Petersen.

- Butikskæden har eksisteret i seks år og i øjeblikket omfatter syv butikker i Jylland samt en nyåbnet 1. marts i Korsør. Her kan folk leje en stadeplads, hvor de kan sælge overskydende ting af alle mulige slags. Vi står for selve den daglige drift og tager i den forbindelse en avance på 15 procent af salgsprisen for de solgte varer, forklarer han.

- Med jævne mellemrum køre vi et donationsprogram, hvor både kunder og stadeholdere kan komme med skriftlige forslag til projekter, der skal modtage en donation på 10.000 kr. til gode formål. I butikken i Skalborg er valget så gået til forslaget om Naturstyrelsen Himmerlands projekt her i Drastrup Skov, supplerer butiksbestyrer Marie Kyndi Holm.

Skovfoged Erik Dalsgaard har allerede besluttet hvad den uventede donation skal bruges til, nemlig tilplantning af 500 forskellige frugttræer og bærbuske i området.

- Rækker de 10.000 kr. ikke helt, må Naturstyrelsen jo selv spæde lidt til. Når plantningen er foretaget, kan der udarbejdes et kort over placeringen og hænge den op i genbrugsbutikken i Skalborg. Så kan stadeholdere og handlende med egne øjne se hvad donation er brugt til samt hvor de kan drage ud og selv plukke frugt og bær her i Drastrup Skov, der omfatter et areal på omkring 400 hektar og er et meget populært rekreativt område for kommunens borgere, påpeger han.

Donationer for over 120.000

Ifølge direktør Jesper Petersen har genbrugsbutikskæden de sidste seks år uddelt donationer på hver 10.000 kr for et samlet beløb på 120.000 kr.

- De er alle gået til forskellige gode formål. Butikken i Skalborg på 1000 kvadratmeter og 6000 stadeholdere var den første, og her er der tidligere uddelt to andre donationer, der er gået til henholdsvis et dyreinternat samt som støtte til en gruppe sårbare unge, oplyser han, men skovfoged Erik Dalsgaard guider dem på en lille tur rundt i Drastrup Skov i dagens anledning.