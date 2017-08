V: Reglerne overholdes ikke i Fjordbyen

AALBORG: Flere forvaltninger skal nu se nærmere på et forslag fra Kirsten Algren (UP), om ordnede forhold Fjordbyen.

På mandagens byrådsmøde blev forslaget, der går på at igangsætte en lang række undersøgelser af, om reglerne overholdes med hensyn til bl.a. brandrisiko, elforsyningsloven og kloakforhold nemlig, nemlig sendt tilbage til behandling i forvaltningerne.

Flere partier bakkede op om en undersøgelse af Fjordbyen deriblandt Venstre

- Det er meget relevant at få belyst forholdene, og på et samlet grundlag få diskuteret, om der skal strammes op derude, og om man ønsker, at den aftale, der udløber i 2022, skal fortsætte, eller man ønsker at lave en ny, sagde John G. Nielsen (V).

Han pegede på, at en kort gåtur i Fjordbyen afslører, at reglerne ikke overholdes.

- Husene er blevet voldsommere og voldsommere derude, og afstandskravene er ikke overholdt, og boligarealet er heller ikke overholdt, så derfor er det relevant, at vi kigger på det.

Per Clausen (EL) var overbevist om, at Fjordbyen vil bestå i fremtiden, og at stedet skal med i en helhedsplan for vestbyen.

- Vi kan diskutere, om vi gennem dialog kan nå frem til nogle ændringer, sagde Per Clausen, der bl.a. pegede på, at spildevandet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Flere partier understregede, at Fjordbyen skal bevares i fremtiden, så derfor behøver Fjordbyen formentlig ikke frygte for fremtiden.