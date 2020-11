V-formand: I værste fald overdriver regeringen for at nå en bestemt konklusion

DANMARK:Der var misvisende og direkte fejlagtige oplysninger i den risikovurdering som Statens Serum Institut 3. november sendte ud til Fødevareministeriet.

Vurderingen er helt central i mink-sagen. Det var nemlig på baggrund af den, at regeringens koordinationsudvalg besluttede, at beordre alle danske mink slået ned og samtidig lukke syv nordjyske kommuner. Fejlene - som NORDJYSKE kan dokumentere - fik det til at se ud, som om minksmitten blandt nordjyder var mere udbredt, end den i virkeligheden var.

- I bedste fald er der tale om, at hastværk er lastværk. I værste fald, så overdriver regeringen for at nå til en bestemt politisk konklusion. Det er ret alvorligt, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen til NORDJYSKE.

Statens Serum Institut vil ikke kommentere fejlene, og heller ikke svare på, om de har haft nogen betydning for konklusionen.

- Min bekymring er, at regeringen gambler med danskernes tillid til vores sundhedsmyndigheder ved at overdrive bestemte tal og konklusioner. Hvis vi skal vinde over corona, så skal der være tillid til de informationer, som kommer fra regeringen og fra sundhedsmyndighederne. Det her må ikke gentage sig, og jeg synes, at statsministeren og sundhedsministeren har et forklaringsproblem, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Også Per Larsen fra De Konservative mener, at ministeren bør svare.

- Et så centralt dokument skal være fejlfrit. Når man vælger at lukke et helt erhverv, en landsdel, og begynder at snakke om et nyt Wuhan, så skal man være helt sikker på, at det sker på et sikkert grundlag. Det er faktisk en vild oplysning, at der synes at være tegnet et overdrevet billede af situationen i Nordjylland. Det er desværre et godt eksempel på, at der burde være flere eksperter involveret i både vurdering og beslutningsproces, siger sundhedsordfører Per Larsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regeringen.

Fra Sundhedsministeriet var beskeden, at ministeren ikke havde tid til at svare på, om fejlene havde nogen indflydelse på beslutningen.

Heller ikke hos Miljø- og Fødevareministeriet var det muligt at få svar. Her meddeler ministeriets pressetjeneste, at man ikke ønsker at kommentere NORDJYSKEs oplysninger og henviser i stedet til Statens Serum Institut.

Men på et tidspunkt kommer sundhedsministeren dog til at svare på spørgsmål, om grundlaget for nedlukningen af Nordjylland. Per Larsen (K) agter i hvert fald ikke at lade sagen dø ud.

- Jeg kommer til at stille spørgsmål til ministeren. Det er helt sikkert. Vi skal have svar på om det var en overreaktion.

NORDJYSKE har præsenteret dokumentationen for flere nordjyske folketingsmedlemmer. Dansk Folkepartis Bent Bøgsted kalder det tragisk, at man har fremstillet det værre, end det var.

- Man kan frygte, at de misvisende tal og oplysninger har været med til at skabe panik og styrke det skræmmebillede, regeringen præsenterede for befolkningen, siger Bent Bøgsted.

Også i Enhedslisten vækker oplysningerne bekymring:

- Det er klart utilfredsstillende at det ikke er retvisende oplysninger, der lægges frem inden så væsentlige og afgørende beslutninger. Særligt, når det er en sag af så stor alvor som den her. Det er ikke sikkert, at det har haft betydning for den beslutning, der skulle træffes. Det er afgørende, at det er korrekte oplysninger, så der ikke rejses tvivl om beslutningsgrundlaget, og skabes mistillid til hele håndteringen af coronasituationen. Det er vigtigt, for befolkningen kan have tillid til håndteringen at de beslutninger, der bliver truffet, siger partiets nordjyske gruppeformand, Peder Hvelplund.