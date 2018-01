V i Aalborg skal have ny spidskandidat

AALBORG: Venstre i Aalborg skal have ny spidkandidat.

Skolerådmand Tina French Nielsen (V), der har været partiets spidskandidat ved de sidste to valg, har nemlig besluttet, at hun ikke ønsker at blive partiets spidskandidat ved næste valg.

- Jeg har altid haft den grundtanke, at hvis man har prøvet at stille op to gange som borgmesterkandidat, så synes jeg ikke, at det giver mening at blive ved med at prøve. Jeg har tænkt, at jeg ville bruge juleferien på at overveje hvordan og hvorledes. Mere er der sådan set ikke i det, siger Tina French Nielsen.

Ved kommunalvalget i november mistede Venstre som bekendt et mandat, mens Socialdemokraternes fik absolut flertal i byrådet. Tina French Nielsen gik ligeledes tilbage på de personlige stemmer.

- Jeg har det sådan lidt, at når man har prøvet to gange, så skal man lade andre komme til, men efter et valg er det godt at summe lidt på det, siger Tina French Nielsen.

Tina French Nielsen har i et brev til medlemmerne af Venstre i Aalborg Kommune meddelt, at hun ikke for tredje gang vil gå efter at blive borgmester i Aalborg men også, at hun fortsætter som leder af Venstre, indtil en ny spidskandidat er fundet. Hun meddeler desuden, at hun genopstiller ved næste kommunalvalg.