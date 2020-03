V vil have Aalborgs genbrugspladser åbnet igen for at undgå affaldsbjerge

AALBORG:Venstre opfordrer borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til at genåbne genbrugspladserne, der blev lukket for borgerne 13. marts og to uger frem.

Jan Nymark Thaysen (V) frygter, at ”affaldsbjergene vil tårne sig op på rastepladser og i naturen som følge af den beslutning”.

Genbrugsplads. Foto: Martin Damgård

- Jeg ved, hvor meget tryk, der er på genbrugspladserne. Jeg kan godt se, hvor meget forskellig affald, der kommer ind, siger Jan Nymark Thaysen.

Han er bekymret for, at affaldet vil havne andre steder.

- Jeg frygter simpelthen, at vores rastepladser, skovveje og markveje vil blive fyldt med affald. Det er ikke så meget haveaffaldet, som jeg er bekymret for, men det er mest bygegaffaldet i form af isolering, eternitplader og blandet byggeaffald.

Han har allerede hørt om eksempler.

- Jeg kan se, at der er nogen, der smidt noget op på Facebook, og jeg snakkede med en borger, der havde været ude at gå til morgen og havde set et læs murbrokker smidt på en markvej, så det er i gang.

Han undrer sig over, at nogen kan finde på bare at smide affaldet ud tilfældige steder.

- Ligesom man ikke hamstrer, så smider man ikke affald i naturen, men det er der bare nogen, der gør alligevel, siger Jan Nymark Thaysen.

Han peger også på, at genbrugspladserne i Silkeborg stadig er åbne. På Silkeborg Forsynings hjemmeside kan man læse, at genbrugspladserne holder åben trods corona-krisen. Således kan man læse, at ”med de nye anbefalinger i hånden har vi gennemgået procedurerne og fundet frem til, hvordan vi fastholder vores høje forsyningssikkerhed og sikre drift”. Desuden skriver man, at ”det er vigtigt nu, at der holdes en passende fysisk afstand til hinanden, og at man efterlever det forhøjede niveau af hygiejne og rengøring, der er indført.”

Op til kommunen selv

Jan Nymark Thaysen peger på, at det er op til kommunerne selv at vurdere, om der skal være åbent eller ej.

Han mener også, at risikoen for corona-smitte vil være yderst minimal, da brugerne af genbrugspladserne alene har kontakt med deres eget affald.

- Man kan sætte et skilt op med, at borgerne skal være agtpågivende og mindst holde en mesters afstand til hinanden. Samtidig kan man med bomanlæggene sørge for, at der er kun er et vist antal borgere på pladsen af gangen.

Han peger på, at de ansatte har handsker på.

- Ellers sidder de i en rendegraver og trykker affald sammen, og når de skal have hentet affaldet, så er det en lastbil. Derfor mener jeg, at smitterisikoen er minimal.

Stadig åbent for erhverv

Mens genbrugspladserne er lukket land for borgerne i øjeblikket, så er der reducerede åbningstider for erhvervsvirksomheder i perioden.

For erhverv holder genbrugspladsen Over Kæret og Genbrugspladsen Sundsholmen åbent på hverdage kl. 8–12. Genbrugspladserne i Nibe, Storvorde, Gandrup og Hou holder lukket.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen henviser til miljø- og energiforvaltningen, og her afviser miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) forslaget.

V har ikke forstået alvor

- Jeg mener ikke, at Jan Nymark Thaysen har forstået situationens alvor, hvis han mener, at vi bare lige kan lukke genbrugspladserne op, siger Lasse P. N. Olsen.

Han peger på, at der er kommet anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL).

- KL vurderer, at genbrugspladserne ikke er en vigtig og kritisk funktion, som vi skal prioritere at holde åbent.

Hensyn til ansatte

Desuden er foråret højsæson for besøg på genbrugspladsen, alene Over Kæret får årligt 400.000 besøg.

- Hvis vi lukker op, så risikerer vi både at udsætte vores ansatte for smitte, og vi risikerer, at smittede ansatte smitter borgere, der kommer på genbrugspladsen, så det synes jeg er useriøst.

I forhold til, at der stadig er åbent for virksomhederne, siger rådmanden.

- Det er lidt noget andet, for det er i høj grad selvbetjening, og det er virksomhederne vant til.