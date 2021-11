Smittet deltog i torsdagsbar - nu er det ikke længere nok at være vaccineret

AALBORG:Hvis dit barn skal til torsdagsbar på Aalborg Universitet, skal de muligvis forbi et testcenter inden. Også selvom de er vaccineret.

Instituttet for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet har nemlig besluttet, at de studerende skal kunne fremvise en negativ coronatest. Et coronapas, som kan påvise færdig vaccination, er ikke nok.

- Vi kan se, at smitten stiger i Aalborg, og vi kan se, at flere skoler lukker ned i området. Derfor har vi valgt, at gæsterne i baren skal have en negativ test, så vi kan undgå, at universitetet også lukker, siger formand for DE-klubben, der afholder torsdagsbaren, Peter Vinther.

Hvorfor aflyser I ikke torsdagsbaren?

- I første omgang prøver vi det her. Ligesom vi ikke synes, at universitetet skal lukke ned, ønsker vi heller ikke, at vores studiemiljø lukkes helt ned, medmindre det bliver nødvendigt. Det er klart, at hvis det bliver nødvendigt, så lukker vi helt ned, siger formanden.

Til torsdagsbaren er de normalt omkring 50 studerende samlet.

En gældende negativ coronatest må ikke være ældre end 96 timer, hvis det er en PCR-test, mens kviktesten højst må være 72 timer gammel.

Smittetilfælde sidste uge

Et smittetilfælde til sidste uges torsdagsbar er grunden til, at bestyrelsen nu har valgt at skærpe adgangskravene for at deltage.

- Vi fik et opkald fra en studerende, der fortæller, at han er blevet testet positiv. Han ved ikke, hvornår på ugen, men han var forbi vores bar i torsdags. Siden er der ikke andre studerende, der har henvendt sig, siger Peter Vinther, der efterfølgende selv er testet positiv med covid-19.

For at mindske smitterisikoen yderligere er Beer Pong-turneringen aflyst i denne uge.