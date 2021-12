Vaccinatører sendt hjem: Julen har sat en kæp i vaccinelysten

AALBORG:De stod klar med 40 vaccinatører til åbningen af vaccinationscenteret i Gigantium mandag morgen. Allerede tirsdag aften valgte VaccineDanmark, der står for centeret, dog at drosle ned til 20 - indtil videre for resten af ugen.

Efterspørgslen efter coronavacciner op til jul har simpelthen ikke været så stor som forventet, fortæller Monica Collin, der står for koordinationen af VaccineDanmarks vaccinecentre i Nordjylland.

- I samarbejde med Region Nordjylland har vi estimeret, at vi skulle kunne klare omkring 7000 vacciner om ugen. Fra mandag til onsdag, når vi op på cirka 6000, men med de bookinger, der er de kommende dage, når vi ikke helt op på fuld kapacitet. Derfor har vi også suspenderet en del af vores medarbejderes timer, så vi fra onsdag og ugen ud kun har 20 vaccinatører på arbejde, fortæller Monica Collin, der håber at skalere op igen allerede i næste uge.

- Meldingen fra Region Nordjylland lyder på, at man håber på, at efterspørgslen stiger igen allerede i næste uge, men det ved vi først i løbet af weekenden. Men i januar forventer vi i hvert fald at komme til at køre med fuld kapacitet igen, forklarer hun.

I alt har VaccineDanmark rekrutteret 64 vaccinatører til Gigantium.

Kan vaccinere 100.000

Hos Region Nordjylland har chefkonsulent for sundhedsplanlægning, Anders Cinicola, også lagt mærke til at vaccineefterspørgslen er dalende i takt med, at juledagene nærmer sig.

- Der er mange, der allerede er blevet vaccineret, og i kombination med at det er jul, er det ikke lige de kommende dage, der er den allerstørste efterspørgsel efter at blive vaccineret, konstaterer chefkonsulenten.

Til gengæld hæfter han sig ved, at man i denne uge har nået en kapacitet, der gør, at man i Region Nordjylland vil kunne vaccinere 100.000 om ugen - hvis der altså ikke lige var en jul, der sneg sig ind i regnskabet.

- Mandag og tirsdag har vi vaccineret 15.000 om dagen - det giver 105.000 på syv dage, så kapaciteten er, hvor vi havde ambitioner om, at den skulle være i denne uge. Og med så mange, der har taget imod tilbuddet, vidner det også om, at der har været brug for at få kapaciteten derop, lyder det fra chefkonsulenten, der umiddelbart regner med at holde kapaciteten omkring de 100.000 de kommende uger.

- Sådan ser det i hvert fald ud lige, men det er noget, der bliver taget stilling til løbende. Hvis efterspørgslen går fuldstændig i stå, vil vi selvfølgelig ikke have alt for mange til at stå og lave ingenting i unødvendigt lang tid, men vi skal også være klar på at kunne vaccinere mange, hvis der pludselig igen sker en stigning i efterspørgslen, fastslår han.