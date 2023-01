Værksted knækker koden til populær el-bil: Nu kan de reparere vigtig del

AALBORG:Forestil dig det lige.

Du tænder for bilen, men der sker intet. Batteriet er dødt, og du må have et nyt.

Forestil dig så, at din bil er en Tesla.

Nærmeste autoriserede værksted er i Aarhus, og med flere Teslaer på vejene, er der tilsvarende flere udskiftninger af batterier at tage sig af.

Det giver lange ventetider.

Selvom det ikke er mere end tre uger siden, de for første gang reparerede et Tesla-batteri, er der allerede flere kunder, der har henvendt sig. Foto: Martin Damgård

- Derfor skal vi kunne reparere Tesla-batterierne, siger Torben Hansen, der er direktør for Ketner, som er en autoværkstedskæde, der har afdelinger i hele landet, heriblandt Aalborg.

- Og nu er det lykkedes os, fortæller han.

Forventer stor efterspørgsel

Hos Ketner - der dog ikke er et autoriseret Tesla-værksted, men et autoriseret el- og hybridværksted - kan du derfor nu som det eneste sted i landet få dit gamle Tesla-batteriet fikset, hvis uheldet en dag er ude.

Og det giver store besparelser i både tid og penge, fortæller Torben Hansen.

Skal du have skiftet Tesla-batteriet ud hos et autoriseret Tesla-værksted, koster det nemlig mellem 90.000-160.000 kroner, alt efter om du køber et brugt eller spritnyt batteri.

- Men jeg siger til vores kunder, at de kan forvente at betale cirka 45.000 kroner, og så har de et batteri, der ikke kører anderledes end et, der et nyt eller udskiftet til et brugt, fortæller Torben Hansen.

Hos Ketner får kunderne deres Tesla på vejen efter syv arbejdsdage, og selvom det ikke er mere end tre uger siden, de for første gang reparerede et Tesla-batteri, er der allerede flere kunder, der har henvendt sig.

Nogle sågar helt fra Sjælland.

- Mange har jo ikke et alternativ. Med de lange ventetider og høje priser for et nyt batteri forventer vi meget af, at vi nu kan reparere de batterier, der allerede sidder i Teslaerne, siger Torben Hansen.