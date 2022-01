- Værsgo, Jacob Risgaard, her har du 260 kilo mønter

AALBORG:Normalt et det den nordjyske iværksætter og investor Jacob Risgaard, der uddeler penge til lovende projekter, når han optræder i det populære tv-program "Løvens Hule" på DR.

Men tirsdag var situationen omvendt, da Jacob Risgaard fik uventet besøg i sin succesrige virksomhed Coolshop i Nørresundby.

Ind kom pludselig direktør Nicolaj Holm fra Aalborg Kongres & Kultur Center/AKKC - med en stor bunke penge. Faktisk hele 50.686 mønter - i én-kroner. Med en vægt på tilsammen 260 kilo.

Pengene er en donation fra AKKC til den velgørende CoolUnite-børnefond, som Jacob Risgaard har stiftet til fordel for syge og udsatte børn.

Beløbets størrelse blev bestemt af de mange personer, som fra jul frem til nytår rykkede på de såkaldte "syngende juetræer" i Kildeparken ved siden af kongrescentret.

Det er de standere i parken, hvor man kan trykke på en knap og lytte til musik fra internationale kunstnere, der har optrådt i AKKC.

I anledning af julen var musikstanderne julepyntet, og de spillede julemusik, når man trykkede på knapperne. Samtidig stod der, at AKKC ville donere én krone til CoolUnite-børnefonden for hvert tryk.

Tryk og støt, stod der på "de syngende juletræer". Og der var tryk på. Foto: AKKC

Og der var tryk på - 50.686 tryk - og dermed blev den samlede donation på netop 50.686 kr. Og det skulle afleveres i én-kroner, bestemte AKKC sig for.

- Med stor hjælp fra Spar Nord og Nationalbanken fik vi fremskaffet det flotte indsamlingsbeløb på 50.686 kroner i én-kroner, og der fik vi godt nok det overraskede blik og store grin fra Jacob Risgaard, da vi uventet dukkede op på lageret med 260 kilo mønter! Stort klap på skulderen til alle de nordjyder, der via tryk på "De Syngende Juletræer", hjalp til med at nå indsamlingsbeløbet, udtaler Nicolaj Holm i en pressemeddelelse fra AKKC .

Jacob Risgaard var både overrasket og rørt. Og glad for det flotte indsamlingsresultat:

- Vi er dybt taknemlige. Tak, tak til alle jer der trykkede, og tak til AKKC for at gøre "De syngende juletræer" til et sted, hvor man kunne støtte fondens arbejde. Vi har nok at gøre med hjælp til børnehospice, pausehus og arrangementer for udsatte børn, sagde Jacob Risgaard, da han modtog donationen.

Du kan se et video-klip fra overrækkelsen her .

Og Jacob Risgaard kan du også se på DR1 torsdag aften, når han igen optræder som en af de kritiske investerings-løver i tv-programmet Løvens Hule.