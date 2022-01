Vagtchef overrasket, da han kiggede i politistationens kælder: - Har der været nytårsaften?

NORDJYLLAND:- Det er gået ganske fredeligt!

Vagtchef Henrik Beck lød helt overrasket, da Nordjyske lørdag morgen spurgte, hvordan nytårsaften og -nat forløb set fra Nordjyllands Politis vagtcentral på politigården i Aalborg.

- Et parameter for, hvor fredeligt, det har været, er, at der var en enkelt beruset i kælderen, da jeg mødte i morges.

Med kælderen hentydede Henrik Beck til detentionen, hvor der altså blot var en enkelt "gæst", der havde fået lov til at sove rusen ud efter lidt for megen champagne.

I Skagen udbrændte en villa natten til lørdag.

Men det var til gengæld det mest alvorlige, der fandt sted:

- Derudover var der nogle fyrværkerirelaterede småbrande i containere og affaldsspande. Det er det, jeg kan byde på, sagde vagtchefen.

Han er ikke i tvivl om, at coronarestriktioner og herunder nedlukning af nattelivet har haft en stor betydning for, at 2022 begyndte så fredeligt:

- Vi har ikke fået anmeldelser om, at nogen skulle være udsat for alvorlige forbrydelser. Det betyder rigtig meget, at vi ikke har alle fulderikkerne, der sejler rundt hen på morgenstunden og bliver slået ned. Voldtægter og den slags har vi også været forskånet for. Så det er dejligt, fastslår Henrik Beck.