Vagtmand fik stoppet narkobilist

AALBORG: En vaks vagtmand fik natten til onsdag bragt en narkopåvirket bilist i fedtefadet. Vagtmanden opdagede bilisten klokken 02.30 i Hasseris Enge, hvor han fattede mistanke til bilisten. Vagten kontaktede politiet og fulgte efter den påvirkede bilist, indtil denne blev stoppet af politiet på motorvejen nord for Aalborg.

Her viste det sig, at føreren - en 31-årig mand fra Vendsyssel - var narkopåvirket. Han er desuden mistænkt for at have begået indbrud "et eller andet sted", idet vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi ikke kan oplyse yderligere om, hvorfor politiet mistænker den 31-årige for det.