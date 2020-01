Vaks bartender bag anholdelse af lommetyv med fem mobiltelefoner

AALBORG:En vaks bartender på Zwei Grosse Bierbar i Jomfru Ane Gade var natten til lørdag manden bag anholdelsen af en lommetyv, der havde huseret - formentlig i Gaden - i løbet af aftenen og natten.

- En 31-årig mand forsøgte at betale med et Dankort, der tilhørte en kvinde. Det opdagede bartenderen, der derfor fik mistanke om, at kortet var stjålet. Bartenderen fik dørmændene på stedet til at forsøge at holde manden tilbage, men den 31-årige forsøgte at stikke af, forklarer vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen fra Zwei Grosse Bierbar kom klokken 03.32.

Det lykkedes dog dørmændene at få fat i manden og tilbageholde ham til en politipatrulje kom til stedet, hvorefter manden blev anholdt.

- Det viste sig, at Dankortet var stjålet, og den 31-årige var desuden i besiddelse af fem mobiltelefoner, som også var stjålet, fortæller vagtchefen.

Manden var både beruset og aggressiv og han blev derfor anbragt i detentionen på Politigården i Aalborg.

Mens manden lørdag formiddag får sovet sin rus ud, er politiets efterforskere så ved at finde ud af, hvem ejerne af de fem mobiltelefoner er.

Den 31-årige er fra Ikastkanten og i forvejen kendt af politiet.

- Når han bliver klar til det, bliver han formelt sigtet for tyveri af Dankortet og mobiltelefonerne. så bliver han afhørt, og når han nu har en fortid, så skal sagen muligvis forelægges juristerne til vurdering af, om den 31-årige skal fremstilles i grundlovsforhør, konkluderer vagtchef Torben Larsen.