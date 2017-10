Vaks beboer spottede indbrudstyve

AALBORG: Nordjyllands Politi kan takke en årvågen beboer i Aalborg for, at det natten til fredag lykkedes at anholde to mænd, som nu er sigtet for indbrud.

Kort før klokken et så beboeren de to mænd i en opgang i Dannebrogsgade i Aalborg. De opførte sig noget mistænkeligt, mente beboeren, som ringede til politiet.

Da betjentene ankom til stedet, kunne de konstatere, at der havde været indbrud i en lejlighed. Derfor blev de to mænd anholdt.

De er henholdsvis 26 og 31 år, og vagtchef Poul Badsberg betegner dem som ganske godt kendt af politiet.

De skal afhøres senere fredag - den ene er også sigtet efter lov om euforiserende stoffer, da han havde noget hash på sig.