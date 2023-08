Flere tricktyverier - men så gik den ikke længere for formodet gerningsmand

Den senere tid har Nordjyllands Politi fået flere anmeldelser om tricktyverier, hvor ældre borgere er blevet franarret bankoplysninger eller dankort og pinkode.

Det skete igen fredag, hvor der kom fem nye anmeldelser. Men denne gang lykkedes det at få fat i en person, der nu er sigtet for netop tricktyverier. Det er en 21-årig mand fra Aalborg, som blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg lørdag og varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi René Kortegaard siger til Nordjyske, at den 21-årige blev anholdt fredag:

- Nu skal vi ikke afsløre alle vores metoder. Men han blev genkendt på et signalement, vi havde fået. Og på ham fandt vi beviser, der kan sættes i forbindelse med tricktyverierne, siger René Kortegaard.

Politiet efterforsker videre i sagerne og skal blandt andet have afklaret, om der har været flere gerningsmænd. Desuden skal det også undersøges, om den 21-årige kan sættes i forbindelse med andre tricktyverier den seneste tid.

Disse foregår eksempelvis ved, at en person ringer til en ældre borger og udgiver sig for at være "fra banken". Den ældre får at vide, at der er noget galt med vedkommendes dankort, og at en bankmedarbejder vil komme forbi og hente det. Den ældre udleverer det og altså også pinkoden i god tro, hvorefter der bliver hævet kontantbeløb på dankortet.