Valg til salg - blandet med kvinders rettigheder

AALBORG:En omgang "valgflæsk" i form af adskillige partiers agiteren for egne kandidater til Folketinget ved det kommende valg samt en højrøstet demonstration for kvinders rettigheder i Iran var det skue, der mødte den forbipasserende, hvis man denne solbeskinnede efterårsdag - lørdag i efterårsferien - havde valgt at lægge vejen omkring Nytorv i Aalborg.

En del af nordjyderne var trukket af huse, og flere af dem havde fundet vej ind til Aalborg.

Her var der nemlig flere partier - blandt andet Socialdemokratiet, de Konservative og Nye Borgerlige - der forsøgte at kapre stemmer til deres kandidater til det kommende folketingsvalg 1. november.

Det skete med uddeling af alskens materialer lige fra påklædningsdukker, der forestillede det nordjyske folketingsmedlem og minister socialdemokraten Flemming Møller Mortensen, til kaffe serveret i miljørigtige grønne krus fra de Konservative.

Flemming Møller Mortensen uddelte påklædningsdukker - af sig selv. Foto: Martin Damgård

Partisoldater uddelte desuden foldere, bolsjer, plakater og balloner - både dem med og uden varm luft.

Jo markedsføringen af parti og kandidater var i orden, og det blev til en del politiske snakke rundt omkring på torvet.

Samtidig var der også demonstration for iranske kvinders rettigheder - en demonstration til støtte for de kvinder, der for tiden gør oprør mod det iranske præstestyre.

Der var nok at kigge på denne lørdag på Nytorv i Aalborg.

Valgflæsk på Nytorv