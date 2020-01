Vand på kørebanen: Aalborg har fået en ny flod

VESTBYEN:Skal man i bil via Vestre Havnepromenade i Aalborgs vestby, skal man passe godt på i øjeblikket. Kørebanen er nemlig så fyldt med vand, at den er være vanskelig at passere - i hvert fald i mindre biler eller biler uden firehjulstræk.

Ifølge afdelingsleder i by- og landskabsforvaltningen Henrik Jes Jensen skyldes oversvømmelsen forhøjet vandstand i Limfjorden, og det faktisk et tilbagevendende fænomen på strækningen.

- Det er desværre et problem, som vil blive ved med at vende tilbage, indtil vi har fået klimasikret området, forklarer han.

I øjeblikket er det værst på den del af vejen, som fører under Jernbanebroen, men tidligere har der også været store oversvømmelser på Søsportsvej samt ud for Spritgrunden og jobcentrets bygning.

- Vi blev allerede gjort opmærksom på, at vi skulle holde øje med forhøjet vandstand tirsdag, og indtil nu har vi valgt at takle det ved hjælp af skiltning, fortæller Henrik Jes Jensen.

Det er ikke første - og formentlig heller ikke sidste gang - der er problemer med oversvømmelse af området. Limfjorden er nemlig så smal ud for strækningen, sat den nærmest fungerer som en flaskehals, hvor vandet meget let stemmer op. Foto: Lise Stenbro

Kommer der rigtigt meget vand kan kommunen også forsøge at bremse en del af oversvømmelserne ved hjælp af nogle stor pølser. Men det har ikke været nødvendigt denne gang, da man vurderer, at vandstande allerede er begyndt at falde igen.

- Det er et af de steder, hvor vi på sigt skal have forhøjet koten til 1.90, fordi det er så bølgepåvirket. Andre steder kan man nøjes med 1.70, men som en del af den aftale, vi har lavet i forbindelse med udviklingen af området, er det vigtigt, at vi får hævet koten, så det ny byggeri og kunstværket på Spritten, ikke bliver ødelagt af vand, forklarer Henrik Jes Jensen.

En del af arbejdet med at højvandssikre strækningen kommer derfor til at sortere under A. Enggaard, men ifølge Henrik Jes Jensen kommer Aalborg Kommune også til at punge ud. Tidligere er der blandt andet blevet separatkloakeret på Søsportsvej for at undgå at roklubben, dameroklubben og søspejderne får kloakvand i deres klubhuse i forbindelse med oversvømmelser. Men så længe, der ikke er klima- og højvandssikret - ligsom man allerede har gjort det på en del af Nørresundbysiden - er der ingen garanti for, at vejbanen ikke kommer til at stå under vand igen.

Aalborg Kommune har denne gang valgt at takle en del af problmet ved hjælp af skiltning. På sigt skal der dog laves en bedre højvandssikring af området. Foto: Lise Stenbro

- Det skulle gerne ske i løbet af de næste 1 til 3 år - eller i hvert fald inden, folk er begyndt at flytte ind i det ny byggeri på Spritten, siger Henrik Jes Jensen, som tilføjer, at arbejdet med at klima- og højvandssikre området også kommer til at indgå som en del af den landskabsbearbejdelse, der er planer om. For eksempel vil man gerne lave et nyt grønt område eller en lille strandpark på det areal på Skudehavnsvej, der vest for Jernbanebroen.