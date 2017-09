Vand på motorvej skyld i uheld

HOBRO: Et uheld tidligt på aftenen onsdag betød, at motorvej E45 var spærret.

Det var i nordgående retning mellem Hobro og Aalborg, oplyser Vejdirektoratet. Nærmere bestemt mellem frakørsel 30 Støvring N og 29 Svenstrup.

Ved 19.30-tiden kom der så melding om, at motorvejen var genåbnet.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyste onsdag aften, at to personbiler var kørt sammen. Der skete ingen personskade, men motorvejen måtte spærres, mens oprydningen fandt sted. Uheldet menes at skyldes akvaplaning. Politiet fik onsdag aften flere meldinger om vand på vejene rundt om i politikredsen - dog primært i den sydlige del.