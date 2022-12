Vandværk advarer: Det her skal du gøre for at sikre dit sommerhus i kulden

BLOKHUS:At skulle betale for eksempelvis 12 kubikmeter vand i døgnet kan koste en del penge. Men det er langt fra det værste. Der opstår nemlig oftest voldsomme følgeskader, når der er en uopdaget læk på vandinstallationerne i eksempelvis sommerhuse, hvor ejerne kan være væk i længere tid.

Derfor er Blokhus Vand på sin hjemmeside ude med en advarsel og en kraftig opfordring til vandværkets omkring 3.000 sommerhusejere om at lukke for deres hovedhane, når de forlader deres sommerhus i mere end et døgn.

- Jeg har så sent som her til morgen ringet til en forbruger her i Blokhus, som har brugt 500 liter vand i timen det seneste døgn - uden at han vidste det. Det svarer altså til 12 kubikmeter i døgnet, og det er næppe et normalforbrug, konstaterer Mogens Sparre.

Vandværket har tidligere i december haft en forbruger, der brugte 600 liter i timen, og her var der tale om en lækage.

- Prisen på en kubikmeter vand er vel omkring 30 kroner med det hele. Et overforbrug af vand på grund af en lækage kan da sagtens løbe op, men det er ikke slet ikke det værste. Nej, det er, når man kommer ud til et hus med en lækage, så ligger der 10 kubikmeter vand - eller mere - i huset. Det giver nogle voldsomme følgeskader, gulve, køkkenborde - ja, alt er splittet ad, fastslår formanden for vandværket.

Han har - med 25 år på bagen som formand for Blokhus Vand - oplevet at komme ud til lidt af hvert.

- Mange sommerhusejere har fået de her luft til vand varmepumper. Har der så været en strømafbrydelse, der har stoppet varmepumpen, har huset ikke kunnet holdes frostfrit. I et tilfælde stod der en issøjle på halvanden meter op i køkkenet, og da vi åbnede en kælderlem, kunne vi konstatere, at hele kælderen stod fuld af vand. Det er disse ødelæggelser, der er trælse, konstaterer Mogens Sparre.

- De seneste mange milde vintre har gjort folk overmodige i forhold til ikke at tømme vandet af deres vandinstallationer i deres sommerhuse. Når vi så har perioder med adskillige frostgrader - og senest jo meget hård frost - får vi frostsprængninger på vandrørene. Når det så efterfølges af mildt vejr, så løber der hurtigt meget vand ud i folks sommerhuse, forklarer Mogens Sparre.

Hans opfordring til folk er derfor en lille gymnastiskøvelse: som sommerhusejer, der skal være væk fra dit sommerhus i mere end et døgn, så gør dig selv den tjeneste at bukke dig ned, tage låget af din vandbrønd og luk for hovedhanen ind til huset. Så kan der ikke kontinuerligt strømme mere vand ud fra en lækage inde i huset, og udløbet bliver begrænset til det vand, der måtte stå i rørene.

- Det er en rigtig god vane om vinteren, og det tager mindre tid, end man kan nå at stave til bøfsandwich, fastslår Mogens Sparre.

Som udgangspunkt skal folk selvfølgelig også sørge for, at temperaturen i et sommerhus holdes på frostsikre grader.

For nogle år siden blev forbrugerne i Blokhus Vand - heraf er der altså alene omkring 3.000 sommerhuse - udstyret med elektroniske målere, hvor forbruget på den enkelte måler kan aflæses på vandværket.

- Vi aflæser vand hver time, og disse elektroniske vandmålere er udstyret med den intelligens, at hvis måleren ikke har stået stille i mindst en time indenfor det sidste døgn, får vi en alarm. Så kan vi tjekke forbruget, og er det voldsomt stort, ringer vi til forbrugerne og advarer dem om en mulig lækage - senest som følge af de høje frostgrader, vi har haft tidligere i december, forklarer vandværksformanden.

Faktisk kan man på den måde opdage selv små lækager - som f.eks. et toilet, hvor vandet løber kontinuerligt - og advare forbrugerne om lige at tjekke det.

- Vi synes selv, det er en fin form for overvågning for bare de 150 kroner, det koster i målerleje, lyder det fra Mogens Sparre.