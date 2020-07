Vaneforbryder skal igen i fængsel: 58 nye forhold på to år

AALBORG:Et alenlangt synderegister og en række tidligere domme for alvorlig kriminalitet lå også på vægtskålen, da en 26-årig vaneforbryder fredag ved Retten i Aalborg blev idømt to års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig.

Her stod Yussuf Hassan Ahmed denne gang tiltalt for 58 nye kriminelle forhold - samlet sammen over en periode på mere end to år. De varierede i graden af grovhed fra overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og hærværk over kørsel i påvirket tilstand i frakendelsesperioden, besiddelse af euforiserende stoffer, indbrud, simpel vold, grov vold til et gaderøveri i Aalborg i november 2019.

Tilfreds anklager

Ifølge Stine Eriksen, som førte sagen for anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, erkendte den tiltalte en række af forholdene. Retten frikendte ham for enkelte andre, men dømte ham for de fleste, og her var det især sagerne om vold og røveri, som sammen med den tiltaltes kriminelle historik udløste straffen på to års fængsel samt udvisningsdommen.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med dommen. Han er dømt for langt hovedparten af de forhold, der er rejst tiltale for, og han har efter min opfattelse fået en passende fængselsstraf. Påstanden om udvisning mener jeg også er en proportionel sanktion i det her tilfælde. Både i forhold til det han er tiltalt og dømt for i denne sag. Men også i betragtning af det, han er dømt for tidligere, siger Stine Eriksen.

Anholdt i onsdags

Sagen mod den 26-årige somalier, der kom til Danmark som barn, har været ført over fem retsdage. Men først ved det fjerde retsmøde i onsdags lykkedes det at få den tiltalte fysisk placeret på anklagebænken. Han havde indtil da undladt at møde op til retsmøderne, så til sidst måtte politiet skride til anholdelse, og Yussuf Hassan Ahmed blev derefter varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, så man var sikker på, at han deltog i de sidste retsmøder samt domsafsigelsen, hvilket er et krav i en sag, hvor dommen kan blive hårdere end seks måneders fængsel.

Efter fredagens dom blev den 26-årige mand igen varetægtsfængslet med henblik på at sikre, at han ikke gør sig usynlig igen, før han kan starte afsoning. Han kærede varetægtsfængslingen, ligesom han ankede udvisningsdommen til Landsretten.