Vanvid: Blitzet med 207 kilometer i timen på landevej

AALBORG: To bilister kan se frem til en periode uden kørekort og en klækkelig bøde efter de lørdag med kort tids mellemrum blev blitzet på Aalborgvej i retning mod Hals.

Bilerne kørte med henholdsvis 196 og 207 kilometer i timen, hvor den tilladte hastighed er 80.

Politiassistent Kim Haubro fra Nordjyllands Politi er rystet.

- Det er jo lørdag med trafik til sommerhusområderne og familier med børn på tur, siger han.

Inden for de seneste 14 dage har han set flere eksempler på vanvidsbilister i landsdelen, og det får ham nu til at reagere.

- Det er en meget egoistisk kørsel. Man fratager jo andre bilister, ældre som urutinerede, alle muligheder for at undgå en ulykke. Hvis man skal ud fra en sidevej, fornemmer man ikke, at afstanden til bilen mindskes så hurtigt, når hastigheden er så høj, med mindre man kigger flere gange, siger Kim Haubro.

I oktober sidste år oplyste transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen (LA), at såkaldte "stærekasser" som forsøg skal opstilles på 11 vejstrækninger, heraf tre i Nordjylland.

- Men det her viser, at skjult kontrol er nødvendig. Med en fast stander, vil bilisterne sætte farten ned, når standeren passeres, for derefter at sætte hastigheden op igen. Så en skjult kontrol er vigtig for at få fat på dem, der er uden for pædagogisk rækkevidde, siger Kim Haubro.