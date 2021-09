Vanvidsbilist i Aalborg risikerer at miste sin BMW

AALBORG:En mand i 40'erne blev mandag aften målt til at køre 107 kilometer i timen på Østre Allé i Aalborg. Og selvom han får lidt rabat for en eventuel misvisning i politiets måleudstyr, hjælper det ikke: Han blev sigtet for at køre mindst 103 kilometer i timen - altså mere end det dobbelte af den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen. Dermed er der tale om vanvidsbilisme efter de skærpede regler, som trådte i kraft i foråret.

- Bilen blev beslaglagt med henblik på en senere konfiskation, fortæller politikommissær Thomas Ottesen, der er leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi.

- Manden forklarede, at han havde travlt. Men han var godt klar over, at han havde kørt for hurtigt, siger Thomas Ottesen.

Den pågældende bilist ejede selv den bil, han kørte i, og det kan give en del økonomiske tømmermænd:

- Det var en større BMW, konstaterer Thomas Ottesen. En dommer skal nu tage stilling til, om bilen skal konfiskeres efter reglerne om vanvidsbilisme. Dertil kommer, at manden står til at miste kørekortet. Han blev målt i forbindelse med en tre timer lang aktion, som færdselsbetjentene udførte i og omkring Aalborg mandag. Her blev det til en hel del sager.

- Ud over eksemplet fra Østre Allé, som selvfølgelig var grelt, havde vi 32 hastighedsmålinger til klip på tre timers arbejde. Så er der køres for hurtigt. Men de helt grelle eksempler med vanvidskørsel synes jeg, at vi ser færre af, så nogen effekt er der da kommet af de nye regler, siger Thomas Ottesen.

Aktionen fandt sted i både by og på landevej. På en af landevejen var hastighedsgrænsen sat ned til 70 kilometer i timen.

- Det er gjort på grund af trafiksikkerheden, for der er både busstoppested, farligt vejkryds og cykelsti. Men vi havde 18 sager, hvor hastigheden var over 100 kilometer i timen, fortæller Thomas Ottesen.

Han pointerer, at fartmålinger på sådan et sted ikke sker for at genere folk.

- Det er ikke bare for at have et sted at stå og udskrive bøder og være rigtig træls. Der er en grund til det, og det er jo, at stedet bruges af andre og herunder bløde trafikanter, siger politikommissæren.

En enkelt af bilisterne, der kørte til et klip, står til en betinget frakendelse af kørekortet, fordi vedkommende havde to klip i forvejen.

Ud over høj fart blev der uddelt bøder for fejl og mangler på knallerter, kørsel frem for rødt lys, manglende syn og registreringsafgift samt brug af håndholdt mobiltelefon.