Vanvidsbilist i BMW forfulgt af politiet - stak af med flere hundrede kilometer i timen

NORDJYLLAND:Igennem nogle timer har en bilist kørt rundt i en BMW i en endog særdeles høj fart. Så høj, at en patruljevogn har vurderet farten til på landevejen at have rundet cirka 200 kilometer i timen.

Det fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi, som opfordrer folk til straks at ringe 112, hvis man observerer bilen, som har været involveret i en politijagt fredag sidst på dagen.

- En patruljevogn holder ved Lindenborg Å som nummer 10 i køen. Da det bliver grønt, bliver hele rækken overhalet af en sort BMW, som kører ind foran den forreste bil, der må bremse op, fortæller vagtchefen.

Der bliver sat blå blink på patruljevognen, som kører frem for at få den sorte BMW ind til siden. Da bilisten ser blinkede, sættes farten på BMW'en op.

- Der bliver kørt i meget høj fart ad Hadsund Landevej, forbi Gistrup, via Komdrup, mod Lillevorde og videre mod Kongerslev. Patruljevognen kan af sikkerhedsmæssige hensyn ikke følge med, men får sporadisk kontakt til BMW'en, som de mener, kører over 200 kilometer i timen, fortæller vagtchefen.

Adskillige patruljevogne blev sat ind i eftersøgningen, men bilen forsvandt.

Det sidste nye om BMW'en er fra for kort tid siden ved 20-tiden, hvor den menes observeret ved det nye sygehus i sydgående retning mod Gistrup.

- Nummerpladerne på bilen, hører ikke til den, men er afmeldt. Det drejer sig om BZ 10813. Bilen er en BMW 3 E46, sandsynligvis disel, har sorttonede runder langs siden og bagved. Vi vil gerne bede folk ringe 112, hvis de ser bilen, siger Per Jørgensen.