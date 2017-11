Vanvidsbilist lukkede Limfjordstunnelen

NORDJYLLAND: Kort efter middag fredag lukkede politiet Limfjordstunnelen i et par minutter for at stoppe en bilist, der kørte omkring 200 km/t på E45 i nordgående retning.

- Det drejer sig om en 65-årig mand, der kørte voldsomt stærkt. Vi havde ham mistænkt for at være spritbilist, men det viste sig, at han havde en promille, der i dag var på under 0,5, fortæller vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Den 65-årige har imidlertid flere gange været i kontakt med politiet over de sidste par dage.

- Det drejer sig spirituskørsel, oplyser vagtchefen.

Løsladt efter afhøring

Efter standsningen blev manden taget med til afhøring.

- Eftersom farten var så voldsom, kan han risikere at miste sin bil, fortæller Henrik Beck.

Desuden skal der nu foretages tekniske undersøgelser af de målinger, patruljevognen, som fulgte den 65-årige, foretog.

Den 65-årige mand blev løsladt efter endt afhøring.