Vanvidsbilist påkørte patruljevogn og truede betjente i hashrus

AALBORG:Det foregik under stor dramatik, da en patrulje fra Nordjyllands Politi torsdag aften kort før kl. 21 anholdt en 19-årig mand på Hasserisvej i Aalborg efter en kort og intens biljagt i den vestlige del af byen.

Ikke nok med at den unge mand spredte skræk og rædsel blandt medtrafikanterne og kørte over for rødt lys. Da politiet endelig fik kontakt med ham på Hasserisvej, forsøgte han at slippe væk ved at påkøre patruljevognen ikke én, men to gange i passagersiden, hvorved han udsatte betjentene i bilen for fare.

Det tolker anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi som straffelovens § 252 og 199, og derfor bliver den 19-årige mand i eftermiddag stillet for en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Ifølge anklager Stine Eriksen vil den unge mand også blive sigtet for at køre bil uden kørekort samt i narkopåvirket tilstand.