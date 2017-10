Vanvittig præstation fra Aalborgs superwoman

AALBORG: Aalborgs superwoman Stine Rex har atter deltaget i det ekstreme løb Spartathon, hvor hun har løbet og gået de 246,8 kilometer fra Athen Til Sparta.

Det gjorde hun i den imponerende tid 26 timer og 58 minutter. Hun sluttede dermed som fjerdehurtigste kvinder og samlet på en 17. plads. Det var en forbedring af sidste års tid med hele tre timer og 17 minutter.

Før løbet fortalte Stine Rex, at hendes ambition sidste år blot var at gennemføre. Løbets tidsgrænse er 36 timer. I år var ambitionen så at komme under 30 timer. Det lykkedes altså så rigeligt takket være hård træning og ændringer af de ting, hun gjorde forkert sidste år. For eksempel medbragte hun trekkingsko i år til et bjerg, deltagerne skal over om natten efter 150 kilometers løb.