Vanvittigt: Bilist kørte 137 km/t på Limfjordsbroen

AALBORG:- Det er jo hovedløst.

Politikommissær Thomas Ottesen er rystet over et af resultaterne af to målrettede kontrolaktioner, som Nordjyllands Politi udførte mandag i denne uge ved Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen.

De førte til flere sager, men det er altså især én, der får den ansvarlige for færdselspolitiets indsats helt op i det røde felt:

På Limfjordsbroen blev en bilist målt til at køre hele 137 kilometer i timen. Og der er jo altså tale om byzone.

- Det er en vanvittig hastighed. Ikke mindst når vi tænker på den øvrige trafik på broen, hvor også bløde trafikanter færdes, og så var vejen i øvrigt glat den dag, fordi det regnede, fortæller Thomas Ottesen.

Nordjyllands Politi betegner kørslen som vanvittig. Føreren blev stoppet og står nu til en større bøde og en ubetinget frakendelse af førerretten. Han fik også kørselsforbud.

- Når hastigheden er mere end 100 procent og under det, der kan kaldes vanvidskørsel, kan vi give et kørselsforbud på stedet, og det skete altså her, siger Thomas Ottesen.

Han betegner den pågældende bilist som en yngre mand i en "rigtig fin bil, der kunne køre rigtig hurtigt".

- Men det undskylder jo ikke noget. Det var fuldstændig hovedløst, og det styrtregnede på pågældende tidspunkt, konstaterer politikommissæren.

Bilisten var ikke i forvejen kendt for lignende forseelser:

- Jeg tror også, at han var klar over, at det var tankeløst.

Spritbilist standset - igen

En anden sag fra mandagens aktioner handler om spritkørsel. I Limfjordstunnelen blev en bilist målt til en alkoholpromille på 1,5.

- Bilisten havde i forvejen en sag med et lignende forhold, der stod til udløb om syv dage. Derfor har vi nu, foruden sigtelsen for spirituskørsel, konfiskeret bilen, fortæller Thomas Ottesen.

Han betegner disse to sager som "helt hen i vejret og ganske uacceptable".

De to kontroller blev udført fra klokken 16 til 22. Og det var ikke sidste gang, politiet rykkede ud, lover politikommissæren.

- De giver da grund til lidt ekstra service resten af året i forhold til færdselsindsatsen i indre by. Jeg ved ikke, om det skyldes, at der er mere plads på vejen om aftenen. Trafikken til og fra midtbyen er jo ikke så massiv som førhen, fordi Jomfru Ane Gade lukker tidligere. Men indsatsen bliver i hvert fald ikke mindre, fastslår Thomas Ottesen.