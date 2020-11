Vanvittigt: Bilist kørte 137 km/t på Limfjordsbroen

I Limfjordstunnellen:

* 3 kørsler uden førerret

* 3 kørsler i frakendelsestiden

* 1 kørekort ikke medbragt

* 1 overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen/straffeloven med hensyn til dokumentfalsk ved at have påsat film på forreste nummerplade for at undgå ATK måling

* 1 spirituskørsel

* 2 konfiskerede køretøjer

På Limfjordsbroen:

* 1 kørsel i frakendelsestiden

* 1 mobiltelefon

* 1 andre overtrædelser af færdselsloven

* 15 hastighedsovertrædelser til klip

* 1 hastighedssag til ubetinget frakendelse