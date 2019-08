Var det lynet? Træ har brændt i flere dage

GISTRUP: Nordjyllands Beredskab blev lørdag morgen ved 07.30-tiden kaldt ud til en noget speciel brand ved Vårstvej syd for Gistrup.

En landmand stod og kiggede ud over marken og opdagede røg stige op. Han fik alarmeret beredskabet.

Da brandfolkene ankom, konstaterede de, at røgen kom fra et stort og meget højt træ, der var væltet. Det viste sig, at den tykke stamme på omkring 2,5 meter i diameter var helt udbrændt indvendigt.

- Vi kiggede da godt nok lige en ekstra gang. Jeg har aldrig set noget lignende før, fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Hans bud er, at et lyn har ramt det høje træ for flere dage siden, og siden da har træet stået og brændt indvendigt, indtil det til sidst væltede om.

Brandfolkene fik slukket de sidste gløder i det gamle træ, som nu er helt udbrændt.