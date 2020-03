Var tæt på at ramme en anden bil: 20-årig kørte 180 km/t

AALBORG:En 20-årig mand blev onsdag ved Retten i Aalborg idømt et halvt års fængsel for farlig bilkørsel, der nær var endt med en ulykke.

I retten tilstod han at have kørt bilen, mens han var påvirket af hash, men han afviste, at kørslen havde været farlig for andre. Det fortæller anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Den vilde kørsel fandt sted natten til 12. februar på motorvej E45 og Egnsplanvej/Zeusvej ved Aalborg. Med politiet efter sig kørte den unge bilist på et tidspunkt op mod 180 km/t, og han kørte over for rødt lys, kørte i den forkerte vejbane og kørte venstre om i et helleanlæg, hvor han var tæt på at ramme en anden bil.

Køreturen stoppede, da han derefter ramte en patruljevogn, som blokerede vejen. Påkørslen skete dog med lav fart, og hverken den 20-årige eller betjentene i politibilen kom noget til.

Retten fandt ham skyldig i ”forsætlig fareforvoldelse” på grund af den hasarderede kørsel, der var tæt på at ende med en sammenstød med en anden privat personbil.

Ifølge anklageren tilstod den unge mand at have kørt bilen de nævnte steder, men afviste at have kørt op mod 180 km/t og udsat andre for fare. Det blev han dog dømt for, og det kostede ham de seks måneders ubetinget fængsel.

Den 20-årige har siddet varetægtsfængslet siden et grundlovsforhør 12. februar, næsten halvanden måned. Han blev løsladt efter dommen onsdag, men skal senere afsone fængselsstraffen.

Nu overvejer han, om han skal anke dommen, oplyser anklager Kristina Frandsen.