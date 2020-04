Varebil fra nemlig.com stjålet, mens chauffør afleverede varer

AALBORG:En usædvanlig fræk biltyv, så tirsdag formiddag sit snit til nemt at stjæle en bil midt på Vesterbro i Aalborg.

Her havde en chauffør fra nemlig.com nemlig parkeret bilen, mens han var inde på en adresse for at afleverer varer fra online-supermarkedet.

Men chaufføren lod varebilen stå tændt, og da han kom tilbage efter få minutter, var bilen væk, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Biltyveriet skete omkring klokken 10.10, og der var desværre ingen vidner, fortæller vagtchefen.

Derfor vil politiet meget gerne høre fra folk, der ser varebilen fra nemlig.com.

Der er tale om en sort/mørkegrå Citroën Jumper med registreringsnummer CR 45 665.

På siden af bilen står der nemlig.com.

Har man set bilen kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.