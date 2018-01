Varetægtsfængslet: 27-årig sigtet for flere forhold

AALBORG: En 27-årig mand uden fast bopæl er lørdag blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Det oplyser anklager Morten Sønderby.

Manden er sigtet for blandt andet brugstyveri og vold mod tjenestemand efter straffelovens §119 og §252, som handler om fare for andres liv og førlighed.

Flere af de sager, manden er sigtet for, er af ældre dato, men manden blev anholdt i en bil fredag, og det er i forbindelse med anholdelsen, at den 27-årige er sigtet for en situation, hvor en betjent kom til skade, oplyser anklageren.

Manden har kæret varetægtsfængslingen til Landsretten.