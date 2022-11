Varmeregningen får et skud op: Så meget stiger prisen

AALBORG:Nu sættes varmeprisen op i Aalborg.

Her har man ellers hidtil været forskånet for ekstraregninger på varmen under den aktuelle energikrise. Men nu har Aalborg Forsyning varslet en prisstigning fra 1. december 2022.

Det skyldes blandt andet et generelt udfordret energimarked med stigende kulpriser samt et havari på Nordjyllandsværket. Den variable varmepris stiger fra 0,456 kr./kWh til 0,547 kr./kWh, hvilket for den enkelte forbruger med et standardhus på 130 kvm. og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil give meromkostning på godt 2.000 kr. om året. Det svarer til en stigning på cirka 15 procent.

En ærgerlig situation

- Det er en rigtig ærgerlig situation, for vi ved, at mange forbrugere er trængte lige nu, hvor der er prisstigninger på stort set alt. Derfor har vi gjort alt for at holde varmeprisen i ro, men Aalborg Forsyning er ramt af et udfordret og uforudsigeligt energimarked, og dertil har Nordjyllandsværket været ude af produktion i fem måneder i forbindelse med et havari, siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning og klima- og miljørådmand (EL).

Midlertidig prisstigning

Det er ifølge formanden bestyrelsens hensigt, at der blot bliver tale om en midlertidig prisstigning.

- Planen er, at vi tager beslutningen op igen, hvilket bestyrelsen har på dagsordenen i september 2023, siger Per Clausen.

I begyndelsen af 2022 var energimarkedet udfordret som følge af Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 og de efterfølgende sanktioner mod import af bl.a. kul fra Rusland. I Aalborg Forsyning medførte det store udfordringer med at sikre de fornødne kulleverancer fra ikkerussiske leverandører.

- Leverancerne af kul blev sikret i foråret 2022 i et marked, hvor kulpriserne var stigende, og fragtraterne var tårnhøje. Det var det helt rigtige at gøre på det tidspunkt, hvor prognoserne på elmarkedet forudsagde høje elpriser i hele 2022 og langt ind i 2023, hvorfor kulforbruget på Nordjyllandsværket også ville have været tæt på maksimum i forhold til værkets produktionskapacitet, siger Per Clausen.

Desuden har et større havari spillet ind, og det har betydet, at Nordjyllandsværket ikke har kunnet producere strøm, hvilket der ellers har været store penge i, som har været med til at holde varmeprisen i Aalborg nede.

- Men helt uforudset skete der et havari på Nordjyllandsværket. Der var tale om et kompliceret nedbrud, og årsagen er endnu ikke endeligt klarlagt. Værket genoptog produktionen den 27. oktober dog med reduceret kapacitet. Men havariet har betydet, at Nordjyllandsværket var ude af produktion i fem måneder, mens elpriserne var historisk høje, siger Søren Gais Kjeldsen, der er administrerende direktør i Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning forventer at øge kapaciteten på Nordjyllandsværket i løbet af foråret 2023 og at være på fuld kapacitet i sommeren 2023.