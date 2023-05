Mystiske vibrationer på varmeværk - ingen ved hvorfor

AALBORG:Der er skruet ned for produktionen på Nordjyllandsværket i Aalborg - og det har der sådan set været i snart et år.

Årsagen er ifølge fagbladet Ingeniøren mystiske vibrationer, som opstod, efter en generator brød sammen i juli måned 2022.

Nordjyllandsværket har haft eksperter fra både Tyskland og Danmark til at komme med bud på, hvad rystelserne kommer af, men foreløbig slår de ud med armene.

- Det er dybt frustrerende, siger Jesper Høstgaard-Jensen, teknisk direktør i Aalborg Forsyning, til Ingeniøren.

- Vi spørger alle sammen os selv, hvorfor det kan være så svært at finde årsagen til de her vibrationer. Vi bliver ved med at lede og lede, men har endnu ikke nogle gode bud på fejlen, siger han.

I de kommende to måneder arbejder Aalborg Forsyning sammen med GE, som har leveret generatoren, og uvildige eksperter på yderligere fejlsøgning, ligesom man installerer ekstra måleudstyr for at finde årsagen.

På grund af vibrationerne kører Nordjyllandsværket lige nu kun med to-tredjedele af den fulde kapacitet.