Varsel om farligt vejr i Nordjylland

NORDJYLLAND:Kraftigt snefald og farligt vejr.

Det er, hvad DMI onsdag formiddag har varslet for hele Nordjylland. Varslet gælder fra klokken 12 onsdag middag til klokken 2 natten til torsdag.

DMI har kategoriseret varslet som kategori 2, som er den næsthøjeste kategori, DMI opererer med.

Det forventes, at der kan falde mellem 15 og 20 centimeter sne i løbet af en komprimeret periode på seks timer, mens den samlede forventning er 15 til 25 centimeter i hele varselsperioden.

Den store mængde sne kan medføre hurtige lukninger af udsatte veje på grund af fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigtbarhed samt risiko for standsning af den kollektive trafik, skriver DMI.

DMI's varslelsindeks:

Risikomelding

Kategori 1: Voldsomt vejr

Kategori 2: Farligt vejr

Kategori 3: Meget farligt vejr

Om kategori 2, som er varslet onsdag, skriver DMI:

"Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude."

Bliver det til jul?

Har man forhåbning om, at sneen bliver til jul, ser prognoserne ikke optimistiske ud.

DMI skriver, at der kommer et vejrskifte i starten af næste uge med mildt vejr og udbredt regn. Det vil få sneen til at smelte, og derfor vil sneen smelte væk.