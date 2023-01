GUDUM:Nordjyllands Beredskab arbejdede fredag formiddag og over middag på Tiendemarken ved Gudum.

Her var der sket et ledningsbrud, da en gasledning blev gravet over. Gassen var ikke antændt.

- Under gravearbejde er man kommet til at grave en ledning over. Det gør, at gassen står og strømmer ud i naturen, fortalte indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

Hverken mennesker eller bygninger var i fare. Gasselskabet gravede et omløb, så man kunne få hullet lavet. Mens det stod på, var Tiendemarken spærret i begge retninger.

Alarmen lød kl. 10.40, og aktionen blev afblæst igen kort før kl. 12.30.