Vejen er banet for ny cafe ved Friis

AALBORG: Politiske møder nogle timer om måneden vil sandsynligvis være erstattet af caféliv i det sydvestlige hjørne af Medborgerhuset, når Magasin åbner i Aalborg om et års tid.

I går godkendte et enigt by- og landskabsudvalg forslag til lokalplan, der, hvis den godkendes endeligt, opfylder Magasins ønske om at leje sig ind i Medborgerhuset for at indrette café i lokaler, der i dag bruges af Venstres og Socialdemokratiets byrådsgrupper.

- Mindst 90 procent af tiden står de ubrugte. I udvalget var vi enige om, at det vil være bedre at lade dem komme torvet til gavn, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Hensigten med caféen og den øvrige indretning af torvet er at gøre indgangen til Friis, hvor Magasin får til, mere synlig i bybilledet.

Hvad det angår, pointerer han, at der i den portaldannelse, der skal laves til Friis, fortsat skal tages hensyn til den gamle bindingsværksejendom på vest for torvet.