Vejgaard-dreng optræder med drag i 'Danmark har talent': Der er flere, der skriver til mig 'godt budskab - men det er jo ikke talent'

25-årige Michael Bjerring fra Aalborg er i finalen i TV 2's underholdningsprogram, 'Danmark har talent', og har som den første deltagende i verden fået guldbuzzeren med sit dragshow, hvor han i høje hæle og kjole går under kunstnernavnet 'Mizz Privileze'.

Hvis du ikke er helt up to date med programmet, så sendte guldbuzzeren ham direkte videre til liveshows og med lynets hast forbi endnu en udvælgelsesproces.

Michael som privatperson er lærerstuderende, bor på et kollegie på Amager og er homoseksuel. Og budskaberne i hans optrædener er tydelige: Mangfoldighed.

Mizz Privileze er en dragkarakter skabt af aalborgensiske Michael Bjerring

Er Michaels performance talent?

På scenen mimer Mizz Privileze til sange og forskellige quotes fra blandt andre Queens Freddie Mercury, Pia Kjærsgaards udtalelse om sit forhold til homoseksuelle og til sange som Diana Ross' "I'm coming out" og Adriana Grandes "Break Free". Han fortæller en historie. En historie om at stikke ud fra normen og at det er helt okay. Det er faktisk sådan, det skal være.

- Jeg er på en hel klar mission om at rykke ved de normer og stereotype kønsroller, vi har i Danmark. Og det er en lang mission, fortæller Michael.

For selvom han er gammel Vejgaard-dreng, så har han søgt eksil i København. Eller sagt på en anden måde: Han ville noget, der var større.

HVAD ER EN DRAGQUEEN? Mand, som lejlighedsvist klæder sig som kvinde for at underholde og/eller udfordre sine egne eller andres grænser og forestillinger om køn; ofte karikerende og overdrevet både i påklædning, sprog og attitude. En dragqueen er ikke pr. definition hverken transkønnet eller homoseksuel, men kan være det. Kilde: LGBT Danmark VIS MERE

Og han siger det selv. Han er ude på en mission. Og så er det også her at spørgsmålet om talent kommer ind i billedet. For onde tunger vil sige, og det gør de, at der ikke er noget talent gemt i det, som Michael gør. At det alene at mime og danse rundt på en scene ikke er et talent.

- Det er der flere, der skriver ting til mig som ”godt budskab - men det er jo ikke talent” og ”jeg kan jo også bare stille mig op med et hagekors og vinke, og så har jeg også et budskab. Men det er jo ikke et talent”. Nogle skriver det på en pæn måde, og med andre er der klart en underliggende homofobi, fortæller han og fortsætter.

- Ting som ”kan du komme væk fra mit TV. Jeg boykotter ’Danmark har talent’, for jeg gider ikke at se på det der perverse svin”.

Og så er der dem, som ikke tør sige det højt. At de faktisk ikke synes, han skulle gå videre baseret på sit talent. Jeg spørger ham, om han kan forstå, at nogle ikke tør sige højt, hvis de ikke synes, han skulle gå videre. Fordi det måske ikke er det mest politiske korrekte at sige, når vi i Danmark vil hylde, dyrke og give al plads til mangfoldigheden.

Måske endda mere end talentet.

Og Michael er en velreflekteret ung mand, og han forstår det godt.

- Selvfølgelig skal jeg vurderes på mit talent, siger han.

- At nogle ikke synes, jeg er talentfuld nok, er jo fuldstændig legitimt. Der var Jes (en der optræder med komik red.), og nogle synes, han var sjovere, og det er helt fair, og så bliver jeg ikke sat i en speciel bås.

Michael lægger sin drag make-up. Foto: Ian M

Og det spørger jeg ham også om. Om det er et talent, det han laver.

- Jeg synes ikke, man skal underkende, at det også kræver et talent, det jeg laver. Jeg klipper al musik selv, det er mig, der har lavet tegninger til tøj, og til hvordan skabet skulle se ud i mit sidste show. Det er mig, der har koreograferet alt. Jeg har fået lov til og støtte til at manifestere og skabe en historie. Og det synes jeg kræver rigtig meget talent. Det er mere end bare at stå i en kjole og høje hæle og mime, det er en historie, der river folk med og vækker følelser, siger han.

DRAG ER EN PIVGAMMEL KUNSTFORM Drag som kunstform opstod faktisk helt tilbage i 1800-tallets England. Det er et globalt fænomen og en verdensomspændende industri, hvor mænd klæder sig ud som kvinder og fortæller forskellige historier. Det er en kunstform, ligesom dans og sang er det. VIS MERE

Og Michaels talentspørgsmål skal jo faktisk ses inden for rammerne af drag som kunstform. Og så kan man sige det sådan her: Han har skabt en fest til sine shows og modtager også tonsvis af positive beskeder og henvendelser fra personer, der synes, det er fedt, og han optræder også på andre skrå brædder end TV 2's.

Min motivation er også at stille op for andre

Og så er der budskaberne, og det formål, som Michael har med sine shows i ’Danmark har talent’. For det er der, fortæller han.

- Jeg har en klar agenda om at komme ud til et bredt publikum. Jeg gik til audition for at vise, hvad jeg stod for og ligesom bryde med nogle normer. Det var hovedformålet. Og det at få lov til at få TV-tid og komme ud med mine budskaber, det rykker rigtig meget, og jeg synes, det er vildt vigtigt at kæmpe for bedre repræsentation på TV. Så det var vigtigt for mig at komme på mainstream TV, og der var Danmark har talent egentlig det oplagte valg.

Men hvilke historier er det så lige præcist, at han gerne ville fortælle med sin optrædener? Den første, hvor dommer Sus Wilkins slog på guldbuzzeren, var helt strategisk for Michael.

- Min første audition var mindre direkte politisk men mere strategisk, hvor jeg transformerede mig om til Freddie Mercury. Så kunne jeg ligesom komme ind i dagligstuerne på den måde, og når jeg så var inde i dagligstuerne, kunne jeg lave skrald og larm med min anden performance, som var meget mere in your face med (blandt andre red.) en hiv-positiv og en muslim på scenen og derved sige ”her er vi, og vi er alle sammen mennesker”.

Mizz Privileze og de forskellige personer, der kom på scenen til hans sidste show, og som repræsenterede forskellighed.

Budskaberne er vigtige for Michael at få sendt afsted, for selvom han selv aldrig er blevet overfaldet på grund af sin seksualitet, og ser sig selv som meget privilegeret, så ved han, det stadig er vigtigt at stille sig op og gøre opmærksom på, at vi alle er forskellige.

- En del af min motivation er også at stille mig op for andre. Jeg har ret mange ressourcer, jeg har ikke et traume, og jeg er ikke blevet slået ned. Jeg har venner, der hver måned er blevet spyttet på, råbt ad eller vitterligt blevet slået ned på grund af den måde, de ser ud eller at de holder i hånd med en af samme køn.

Men missionen er også lidt større end det. Selvmordsraten blandt LGBT'er er fire gange så høj end hos heteroseksuelle.

LGBT+ LGBT er en international betegnelse, som dækker over lesbiske, bøsser (gay), bi- og transpersoner. Når man skriver + efter bogstaverne er det for at inkludere flere grupper. LGBT + bruges her om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end cisheteroseksuel. Cisheteroseksuel er betegnelsen for dem, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn og identificerer sig med det køn, de fik ved fødslen. Kilde: LGBT Danmark VIS MERE

- Det skal vi have rykket ved, fortæller han og fortsætter:

- Det tror jeg, det kan sådan noget TV, og der er flere, der har skrevet til mig, at de har set mig optræde, og at de har fået mod til at stå frem og fortælle deres storesøskende, at de er lesbiske. De finder ud af, det er ok at være andet end det, som normen siger.

At misse privilegiet

Selvom Michael ser sig selv som privilegeret, han har et godt bagland med gode venner og en familie, der støtter ham, og han har et stabilt liv som lærerstuderende, et studiejob i Sex og Samfund og et godt sted at bo, så er han ikke bange for at udfordre lige præcis det privilegium.

Og dragnavnet er der en helt bestemt mening med.

Det betyder nemlig at miste (misse) sit privilegie.

- Til hverdag som fyr lever jeg et ret privilegeret liv. Men så vælger jeg at stille mig frem og blive mere feminin med hæle og hår og det hele, og så misser jeg jo lidt det privilegie, jeg egentlig have før. Og missionen er jo, at jeg skal jo ikke misse nogle privilegier ved bare at stille mig op og have øjenvipper og høje hæle på, men det er det, der er virkeligheden i dag.

- Jeg valgte navnet for hele tiden at melde mig selv om, hvorfor jeg er gået ind i det her.

Så da Mizz Privileze første gang trådte ind på scenen, vidste Michael inde bagved godt, at det ville skabe reaktioner som ringe i vand. At det ville skabe svung. Og på den måde beviser han sin egen pointe - at han mister sit privilegie ved at klæde sig ud som kvinde og have stærke budskaber om LGBT.

Michael har en klar politisk agenda med sine optrædener i 'Danmark har talent'.

Men Michael fortsætter sin mission.

- Jeg fortsætter med at optræde med mine dragshows, og jeg gør det også de steder, hvor man ikke normalt vil se en drag.

Og snart vil han gerne hjem til Aalborg og optræde.

- Jeg vil gerne til Aalborg og lave et show. Mit barndomshjem var ret meget på en bodega, så det kunne være fedt at gøre noget der. På en scene der ikke er så drag, fordi det er der, hvor vi rykker noget. Hvor man kan snakke med mig og mærke, at der er tid til at stå og snakke i mikrofonen.

Michael er nemlig overbevist om, at vi må blive ved med at skubbe til normerne og vise andre, at sexisme ikke er okay.

- Vi kan desværre ikke bare lave en lov, der siger, vær ordentlig ved alle og lad være med at være et røvhul.

Gid vi kunne.

Du kan se Michael i finalen lørdag den 23. november.