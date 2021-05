Vejgaard er Nordjyllands bedste seriehold

FODBOLD:Den interne titel som regionens bedste seriehold stod på spil, da Vejgaard var på besøg hos Nørresundby FB til et vaskeægte lokalopgør. Det endte med at blive nøjagtigt så intenst, som man kunne have håbet på som neutral iagttager.

Efter 80 minutters kontrol fra Vejgaard fik Nørresundby nemlig reduceret til 1-2, og så var der ellers åbnet op for en spændende afslutning.

Vejgaard havde været klart i kontrol med begivenhederne i første halvleg. Det havde blandt andet kastet to scoringer af sig. Først havde Jeppe Leth headet gæsterne i front, og siden havde Mathias Mortensen udnyttet et klodset begået straffe til at øge føringen. Omtrent ligeså klodset var det straffespark, der bragte Nørresundby tilbage i kampen. Rolf Toft var kølig fra pletten, men tættere end reduceringen kom Nørresundby ikke trods et par tilløb til chancer i de døende minutter.

25















































Galleri - Tryk og se alle billederne.

En af kampens bedste individuelle præstationer stod der Jeppe Leth på. Vejgaard-spilleren var meget synlig både offensivt og defensivt, og da han samtidig var mand for kampens første scoring var han svær at overse, da kampens bedste spiller skulle udpeget. En anden kandidat var Vejgaard-keeper Peter Sandberg, der havde flere gode indgreb.

- Jeg føler, at vi ret godt styr på det i store dele af kampen. Selv efter reduceringen formåede vi lige at steppe lidt op, så det ikke for alvor blev tæt, siger en af Vejgaards bedste, Jeppe Leth, der drømmer om en oprykningsplads i det kommende oprykningsspil.

- Der er et par dygtige hold, der er foran os, men vi vil gerne lege med, siger Jeppe Leth med henvisining til, at Silkeborg KFUM og Lyseng er foran Vejgaard i tabellen.

Du kan gense danmarksseriekampen her:

Hos den tabende part var der irritation over kampens første 45 minutter.

- Vi trænger efterhånden til at spille en god første halvleg. Det har været et problem, at vi sætter os selv under pres ved at være bagud med et eller to mål ved pausen. Det skal vi gøre bedre, siger Rolf Toft.

Den tidligere AaB-angriber og nuværende Nørresundby-profil var til gengæld tilfreds med takterne efter pausen.

- Vi kom meget bedre ud til anden halvleg, og jeg føler, at vi fik most dem, men det var bare ikke nok, og det er irriterende, at vi tabte på en skidt første halvleg. Det er også bare ekstra irriterende, at det så er Vejgaard, vi tabte til, siger Rolf Toft, der fik raget et gult kort til sig. Det betyder, at han har karantæne i Nørresundbys næste kamp mod VRI.

- Jeg føler ikke, den var til gult, så det er en træls karantænedag. Vi er også i en situation, hvor vi har brug for alle de spillere, der kan spille med, siger Rolf Toft.