Vejgaard i vild overlevelseskamp

Artiklen er 21.32 opdateret med citater fra Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

KØBENHAVN:Vejgaards dage som divisionsklub så længe ud til at være talte i onsdagens udekamp mod topholdet B93, men på tre sene scoringer holdt nordjyderne liv i en vild overlevelseskamp før sidste spillerunde på lørdag.

Her møder Vejgaard på eget græs FA 2000, og mon ikke opbakningen fra klubbens fans til opgøret på Soffy Road er sikret efter 3-1 sejren onsdag aften?

B93 gik ind til kampen med fire sejre på stribe efter genåbningen, men hjemeholdet lod sig lokke frem af en defensiv Vejgaard-strategi, som blev udnyttet til fulde.

Med sejren og de tre point har Vejgaard før sidste spillerunde 18 point - to færre end Slagelse og Skovshoved, så spændingen er intens før lørdagens kampe.

- Nu er der virkelig disket op til et drama i den sidste kamp. Vi skal selvfølgelig vinde, og så må vi sætte vores lid til, at begge de hold foran os ikke får en sejr. Vi er glade for at have muligheden, for vi kunne reelt set være rykket ned i dag og var det egentlig også. Men stor, stor ros til drengene for en stærk præstation. Der var vilje og ild i øjnene, lød det efter kampen fra Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

Han havde vanskelige odds med overhovedet at sætte et hold sammen, for han måtte drage til Vanløse uden 10 spillere fra truppen, som var forhindret enten af skader, karantæner, sygdom eller arbejde.

Det betød, at han havde fire udskiftningsspillere på bænken inklusive en reservekeeper, og han kunne dermed ikke udnytte muligheden for at bruge fem udskiftninger, som der er blevet givet mulighed for i kølvandet på coronanedlukningen.

- Det gør mig ikke mindre glad for, at vi leverer en sådan præstation mod et hold, der har besejret alle modstandere og fejet dem af banen.

I onsdagens kamp gik B93 til pause foran 1-0 på et mål af Mikkel Mouritz sat ind på straffespark efter 37 minutters spil.

Den føring holdt helt til et kvarter før tid, hvor Behrem Rizvic udlignede til 1-1. Bolden var dårligt sat i spil, før Lasse Lasse Lund Storvang bragte Vejgaard foran 2-1.

I de døende sekunder scorede Vejgaard endnu engang til slutfacit 3-1, da Younes Christiansen prikkede bolden forbi hjemmeholdets målmand.

Vejgaards Simon Pedersen blev kort før tid præsenteret for direkte rødt, og han er derfor ikke med i skæbnekampen lørdag.

Ringkøbing er sikker på at rykke ud af rækken efter 1-1 ude mod FA 2000.