Vejgaard mod afgrunden

VEJGAARD: Alt peger i retning af, at Vejgaards tid som divisionshold er forbi i denne omgang.

Lørdag tabte nordjyderne 1-2 hjemme til Frem, og dermed er de efterhånden isoleret i bunden af nedrykningsspillet i 2. division med 11 point for 17 kampe

Med blot fem runder tilbage at spille har Vejgaard ni point til redning.

Træner Henrik Larsens tropper fik en skidt start på opgøret mod Frem, der i det sjette minut bragte sig i front ved den tidligere Jammerbugt-spiller Jeppe Østenkær. Gæsterne kom på 2-0 et kvarter ind i anden halvleg på en scoring af Daniel Holm, inden det lykkedes Martin Sloth-Kristensen at reducere for Vejgaard.

Også Jammerbugt FC havde en skuffende lørdag.

Holdet tabte således udekampen i Næsby med 1-2. Også her fik det nordjyske mandskab en forfærdelig start på kampen med en scoring imod i det 2. spilleminut. Skarpretter var Kristoffer Gaarde. Efter en halv time blev det også 2-0, inden Christian Rye fik reduceret kort før pausefløjtet.

Jammerbugt FC indtager med nederlaget syvendepladsen - fire point på den gode side af nedrykningsstregen.