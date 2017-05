Vejgaard skal have ny træner

AALBORG: Uanset udfaldet af den øjeblikkelige bundstrid i fodboldens 2. division, skal Vejgaards herrer have ny cheftræner efter sommerferien.

Henrik Larsen har efter tre et halvt år - med optur fra Jyllandsserien til 2. division - valgt at sige stop.

- Jeg meddelte min beslutning til klubben allerede i vinterpausen, hvor de foreslog mig at forlænge kontrakten. Så min beslutning har ikke noget med den aktuelle tabel at gøre. Jeg synes, at tiden er inde til at prøve noget nyt - for begge parter, siger han.

- Jeg har haft mange af de samme spillere gennem hele mit forløb i Vejgaard, og de vil sikkert have gavn af af få nogle nye øjne på. For mit eget vedkommende trænger jeg måske også til, at der skal ske noget nyt. Det har været forbundet med en del udfordringer at få gjort klubben divisionsklar - både sportsligt og organisatorisk, uddyber Henrik Larsen.

Han slår fast, at han ikke har et nyt job på hånden og vil have fuld fokus på de sidste syv kampe i sæsonen, hvor Vejgaard skal forsøge at hente de ni point, de lige nu halter efter overlevelsen.

- Jeg brænder stadig for mit arbejde og nyder at komme til træning og forberede mig til kampene.