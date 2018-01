Vejret tvang AaB indendørs

FODBOLD: De første dage var vejret strålende på AaB’s træningslejr, hvor spillerne endda kunne konstatere, at de var kommet herned nogle dage for sent, for i ugerne op til var området en sand oase med masser af sol og temperaturer over 23 grader.

Nu er vejret i den grad slået om - på spillernes fridag søndag trak et større uvejrsområde ind over San Roque, og med det fulgte masser af regn og kraftig vind.

Derfor valgte AaB-staben at omlægge mandagens program, så spillerne startede dagen ud med et let styrketræningspas i hotellets styrkerum, og så er håbet, at vinden har lagt sig, så spillerne kan komme på træningsbanen klokken 16.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, og det var jo ikke derfor, vi kom herned. Men det handler om at få det bedste ud af omstændighederne, og det er jeg sikker på, at vi kan, siger forsvarsspilleren Kasper Pedersen.

Han nød fridagen søndag.

- Egentlig var det meningen, at jeg ville være taget med til Sevilla for at se fodbold, men jeg syntes, at turen frem og tilbage med mere end to timer hver vej blev lidt for lang, så jeg blev på hotellet og slappede af. Jeg trænede en smule i styrkerummet, men jeg skal da gerne indrømme, at jeg sad mere i wellnessområdet, siger han.