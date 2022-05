Vejskilte skaber farlige situationer og forvirring: - Det giver dagligt problemer

AALBORG:Hvis man passerer Nytorv i Aalborg bare engang imellem, så er det næppe gået nogens næse forbi, at vejen de seneste år har været under forandring.

Ved indgangen til Nytorv har man fået et vejskilt op, der beskriver, hvem, der må færdes på vejen, og hvornår. Men skiltene sammenholdt med vejens udformning har skabt forvirring blandt borgere.

Det kan man aflæse af Jonny Heftys Facebook-opslag på gruppen, "Aalborg i små fotoglimt". Han er beboer på Nytorv og har med egne øjne set, at vejen skaber udfordringer.

- Det er en såkaldt "gågade zone", så folk dalrer naturligvis rundt på må og få - ofte midt ude på den vej, der er lavet i midten og som egentlig mest er til cyklister, varekørsel og beboerkørsel. Det tvinger cyklister til at zigzagge og skaber farlige situationer, skriver Jonny Hefty i sit opslag.

- Det er altså både en gågade og så alligevel ikke? Og vejen i midten er ikke særlig tydeligt markeret. Det bliver ikke bedre af den nye bring-ud kultur, hvor cykelbude skal køre så hurtigt som muligt ud med folks mad.

Under opslaget følger udover 183 likes også en række kommentarer, der blandt andet bringer beretninger om større uheld og spørgsmålstegn ved kommunens beslutning om at udforme Nytorv, som det er blevet gjort. En tredje finder en sarkastisk forklaring frem for vejskiltenes betydning.

- Generelt kan det vel beskrives således: Gående, de vader rundt, hvor de har lyst, til gene for cyklister. Cyklister kører på kryds og tværs, som de lyster, til gene for bilister. Bilister hidser sig op og skælder ud til højre og venstre, skriver han, inden han opfordrer til at udvise forståelse og respekt overfor hinanden, når man færdes på Nytorv.

Fodgængere, cyklister og køretøjer mødes i en stor pærevælling i gågaden på Nytorv. Foto: Frederik Overgaard

Fodgængere skal prioriteres

Udformningen af Nytorv er en del af Aalborg Kommunes projekt "Nytorv til Nordkraft". Her er det Jakob Nielsen, der er tilknyttet som projektleder.

Han fortæller, at Nytorvs udformning altid har handlet om at prioritere fodgængerne.

- Helt overordnet betyder skiltene, at det er en gågade. Al færdsel, der skal ske indenfor denne zone, er på de gåendes præmisser, siger Jakob Nielsen.

- Vi plejer som billedlig forståelse at sige, at prioriteringen på Nytorv er udformet som en medaljeskammel, hvor fodgængerne står øverst, dernæst cyklisterne og slutteligt bilisterne.

Man har holdt sig for øje, at Nytorv er et knudepunkt for cyklister, og derfor har man givet dem tilladelse til at cykle der - på de gående præmisser. Derudover har man gjort beboer- og varekørsel tilladt for at tilgode lodsejere og butikslivet.

- Desuden er vejen ensrettet, således man kun kan komme fra øst til vest og der er indkørselsforbud fra Østerågade. Det bliver ikke altid overholdt, må vi erkende, siger Jakob Nielsen.

Frit flow vejede tungest

For projektlederen har udformningen også handlet om at opveje byrådets ønsker.

Her var ønsket, at fodgængere skulle passere mere frit. Det er også årsagen til, at der ikke er lavet en almindelig vej, en decideret cykelsti eller afvigende belægning. Det ville nemlig forpurre det frie flow for fodgængere og samtidig kræve, at der blev udarbejdet fodgængerfelter, som fodgængere i så fald var tvunget til at benytte.

- Vi har lavet en løsning, hvor man kan bevæge sig frit fra side til side. Man kan blandt andet gå ubesværet med en kop kaffe fra Salling over til nordfacaden for at udnytte bænkene på den anden side, siger Jakob Nielsen.

- Vi har valgt at prioritere et frit flow for fodgængerne frem for en skarp opdeling af trafikantgrupperne.