Vejvrede på Høvejen: Truede chauffør med kniv

NØRRESUNDBY:En chauffør på en følgebil til en vindmølletransport blev tirsdag aften truet med en kniv, da en utålmodig 29-årig nordjysk bilist tabte hovedet i rundkørslen ved Høvejen og tilkørslen til motorvejen.

Den truende bilist har efterfølgende kontaktet politiet og lovet, at han melder sig på politigården for at blive afhørt i morgen. Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Episoden skete, da trafikken blev standset, så vindmølletransporten kunne komme gennem rundkørslen. Det blev den 29-årige så sur over, at han steg ud af sin egen bil og gik hen til følgebilens chauffør. Her startede han med at overfuse og true chaufføren mundtligt, inden han endte med at tage en kniv frem, som han brugte til at true chaufføren med.

Det blev dog ved truslerne, så ingen kom fysisk til skade.

Efter episoden kørte gerningsmanden fra stedet, men han valgte dog efter ganske kort tid at kontakte politiet selv. Hvilket formentlig var klogt nok, idet der var rigeligt med vidner til episoden i de andre biler, der holdt og ventede på, at vindmølletransporten kom gennem rundkørslen.

Vidner til episoden kan kontakte politiet på telefon 1-1-4