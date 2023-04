Vender på en tallerken: Vil foreslå undersøgelse af sig selv

AALBORG:Nordjyske har de seneste uger afsløret, at Nuuradiin Hussein (S), rådmand for Job og Velfærd, har involveret sig så meget i en børnesag, at flere eksperter vurderer, at han har handlet direkte ulovligt.

Rådmanden har gennem forløbet nægtet at få kommunens jurister til at kigge nærmere på hans rolle i sagen, og det undrer byrådsmedlem Peter Larsen (SF).

- Det, synes jeg, er svært at acceptere, siger han og fortsætter:

- Det er uforståeligt, for hvis Nuuradiin ikke har noget at skjule, så kan jeg ikke se problemet i at få nogle ekspertøjne på sagen.

Afviste i første omgang

Efter Nordjyskes afsløring valgte rådmanden at involvere kommunens jurister. Men i stedet for at se på rådmandens ageren, blev de bedt om at koncentrere sig om, hvem der havde lækket et notat om sagen til pressen.

Nordjyske spurgte i den forbindelse, om Nuuradiin Hussein ikke i stedet burde bede juristerne om at undersøge hans rolle i sagen. Til det svarede han afvisende:

- Hvorfor skulle jeg gøre det? Det forstår jeg ikke, sagde Nuuradiin Hussein.

Så du har ikke bedt dem om at kigge på din rolle i sagen?



- Nej. For jeg mener ikke, jeg har begået noget ulovligt eller forkert. Det, jeg har gjort, ville jeg gøre igen i morgen.

Skyder efter budbringeren

Rådmand for Børn- og Unge, Morten Thiessen (K) er overrasket over rådmandskollegaens ageren i sagen. Derfor vil han nu drøfte sagen i Økonomiudvalget.

- Jeg vil gerne høre, hvad Nuuradiin har at sige til sagen på næste økonomiudvalgsmøde, for jeg er forundret over, at man bruger tid på at skyde på budbringeren i stedet for at tage hånd om det egentlige problem, siger han og fortsætter.

- Vi har ikke råd til, at der hersker tvivl om, hvorvidt det vi foretager os er lovligt. Især ikke, når der er to eksperter, der siger, at det formentlig er det, og at det er strafbart, siger han.

Punktet er ikke på dagsordenen, men det betyder ikke, at det ikke skal debatteres.

- Hvis andre ikke tager det op, så gør jeg det, siger Morten Thiessen.

Forstå sagen Sagen handler om et barn, som er placeret i netværkspleje. Det betyder, at barnet er anbragt i en familie, der er en del af forældrenes - eller i dette tilfælde moderens - netværk. Barnet udviklede sig ikke alderssvarende, og derfor vurderede familiegruppen i Aalborg Kommune, at der var behov for at flytte barnet til en forstærket plejefamilie. Det ønskede barnets familie ikke, og derfor endte sagen som en tvangsfjernelsessag, som skulle behandles i Børn og Unge-udvalget, hvor politikerne skulle tage endelig stilling til, om barnet skulle tvangsanbringes. Nuuradiin Hussein har flere gange i forløbet bedt forvaltningen om at udskifte rådgiveren i sagen. Noget som flere gange blev afvist, fordi der ikke var faglige grunde til at kræve et rådgiverskifte. Der var med andre ord ikke en finger at sætte på rådgiverens arbejde. Alligevel fastholdt rådmanden, at et rådgiverskifte var nødvendigt. Noget som to eksperter overfor Nordjyske har vurderet er decideret ulovligt, fordi en rådmand ikke må blande sig i konkret sagsbehandling. Direktør for Job- og Velfærdsforvaltningen Arne Lund Kristensen besluttede efter et møde med Nuuradiin Hussein, at rådgiveren skulle tages af sagen. Han afviser, at det er sket på baggrund af politisk pres. Den pågældende rådgiver er efterfølgende blevet sygemeldt. VIS MERE

Vender på en tallerken

Da Nordjyske forelægger kritikken fra de to byrådsmedlemmer for Nuuradiin Hussein, har han imidlertid skiftet mening.

Til det kommende møde i Job- og Velfærdsudvalget fredag vil han foreslå, at der igangsættes en juridisk undersøgelse af hans ageren i sagen.

- Jeg vil ikke have siddende på mig, at I skriver, at jeg har begået ulovligheder, for det mener jeg ikke, jeg har, siger Nuuradiin Hussein.

- Så jeg vil anbefale mit udvalg i morgen (fredag red.), hvor vi har udvalgsmøde, at vi skal have lavet en juridisk undersøgelse af det her.

Potentiel borgmesterkandidat

Nuuradiin Hussein er af flere blevet foreslået som en potentiel borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, når Thomas Kastrup-Larsen stopper ved udgangen af juli.

Han har endnu ikke meddelt offentligheden, om han ønsker at stille op som kandidat, selv om han ved det seneste valg var den socialdemokrat, der fik næstflest personlige stemmer efter Thomas Kastrup-Larsen.

Vælger han at stille op, kan det ende med kampvalg mellem ham og de to øvrige socialdemokrater, som har meddelt deres kandidatur.

