Vendsyssel-spiller: Det bliver megafedt

FODBOLD: Vendsyssel FF er stadig tophold i NordicBet-Ligaen efter det ene point i mandagens kamp imod Fremad Amager - en kamp, der endte uden scoringer.

Og generelt så tegner det til, at det bliver en ekstremt tæt kamp om at komme op i Superligaen.

Både Esbjerg og Viborg hentede sejre 2. påskedag, og det betyder, at der kun er fire point, der adskiller de fem øverste hold i tabellen.

- Det bliver da et megafedt forår at være en del af. Som ung spiller er det jo en stor ære at få lov til at være med i så mange spændende og vigtige kampe, og det er noget, vi bare skal nyde, siger midtbanespilleren Moses Opondo.

Han var en af de helt store spillere, da Vendsyssel lykkedes med at holde Fremad Amager fra fadet mandag på trods af, at holdet blev reduceret til 10 mand efter 52 minutter, da Kristian Riis fik sin anden advarsel.

- Jeg var ganske godt tilfreds. Jeg kommer med det, som jeg kan bidrage med - en masse fysik og en masse erobringer, men generelt var det ikke vores bedste kamp. Jeg tror i nogle tilfælde, at vi mange unge spillere skal lære at slippe tøjlerne en smule mere og bare spille fodbold, for det kunne vi jo sagtens. Det skal vi være bedre til at huske, siger han.