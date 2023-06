Veninde og kæreste: Sådan var Mia

AALBORG:Glad, smilende, sprudlende, sød og behagelig at være sammen med. Sådan lød det samstemmende fra to vidner - en veninde og Mias kæreste - da de to afgav forklaring i sagen, hvor en 37-årige mand står tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret den 22-årige Mia Skadhauge Stevn natten til 6. februar 2022.

På tredjedagen af retssagen gav en veninde og Mias kæreste samt flere andre vidner dels et billede af kvinden Mia, dels et overblik over nogle af de begivenheder, der gik forud for det tidspunkt, hvor den 37-årige samlede Mia op på Vesterbro den fatale nat.

Hendes promille fyldte en del under dagens vidneforklaringer. Den 37-årig har nemlig hævdet, at 22-årige ikke var fuld, og at hun flirtede med ham.

Det stemte dog ikke overens med flere af vidnernes opfattelse.

Mødtes på Sunny Beach

Anklager Mette Bendix spurgte under kærestens forklaring ind til Mias måde at være på, når hun var på bytur eller påvirket af alkohol.

- Jeg har oplevet Mia, når hun er fuld. Hun blev meget festglad og ville danse. Hun dansede overalt, også når hun ikke var fuld. Og hun var glad og smilende hele tiden. Folk kunne tage fejl af det og anse det for flirtende, men hun ville bare gerne gøre alle glade, fortalte den 22-åriges kæreste, der dog også berettede om, at Mia for sjov kunne finde på at irritere ham, når hun var beruset.

Han og Mia havde i første omgang mødt hinanden på Sunny Beach på en ferietur. Da havde Mia en anden kæreste, og selv om han lagde an på hende, var hun ærlig og sagde, at hun havde en kæreste. Så det blev ikke til noget.

Det blev det først et stykke tid senere, hvor de begge var blevet single, fortalte kæresten, der havde været sammen med Mia i to år.

Egentlig skulle kæresten, der bor på Fyn, have været i Aalborg i den weekend, hvor Mia blev dræbt. Men aftalen var blevet, at Mia skulle have en pigeaften i byen, forklarede kæresten.

Han havde kortvarigt været i kontakt med hende om eftermiddagen, før hun tog i byen, og han havde ønsket hende en god aften. Derefter havde han ikke hørt noget til hende, før han næste dag om morgenen så en SMS-beskeder og flere beskeder via Snapchat.

Anklager Mette Bendix forsøgte at læse en af SMS-beskederne til kæresten op. Men hverken anklageren eller kæresten kunne forstå den forvrøvlede tekst.

- Jeg kunne se ud af beskederne, at hun havde haft det godt, og at hun var fuld, lød det fra kæresten i vidneskranken.

Vidner tegnede på tredjedagen i retssagen mod en 37-årig mand et billede af dels Mia som person, dels de begivenheder, der gik forud for, at Mia blev samlet op af den 37-årige ved busstoppestedet på Vesterbro. Foto: Torben Hansen

At den 22-årige kvinde var fuld blev bekræftet af den veninde, som Mia var i byen med 5. februar om aftenen og natten til 6. februar.

Fik nogle genstande

De to veninder studerede begge til sygeplejerske, og veninden fortalte i retten, at Mia netop var kommet hjem fra skiferie, eksamen var overstået, og det skulle fejres med byturen.

- Vi fik et par shots og nok et par genstande mere. Måske i alt fem-seks genstande, før vi tog ind til byen ved 23-tiden. Mia var vildt glad og i festhumør, grinende. Helt som hun plejer. Det er selvfølgelig lidt svært at beskrive, hvordan hun var, når hun var fuld, for så var jeg jo også selv fuld, forklarede veninden.

De to tog ind på "Pigen og Trompeten"- et værtshus i Jomfru Ane Gade. Her blev det til yderligere et par genstande, og derefter gik turen over på værtshuset "Giraffen" sammen med nogle bekendte. Veninden havde ingen tidsfornemmelse, men på et tidspunkt - formentlig omkring ved 04-tiden, mente veninden - blev snakken, at de skulle hjem.

På forhånd havde de to veninder aftalt, at Mia skulle tage en bus hjem, mens veninden ville gå hjem. Det endte dog med, at veninden tog en taxa hjem sammen med en af sine bekendte.

Men inden da - fortalte veninden i retten - var Mia forsvundet.

- Efter vi havde snakket om at tage hjem, gik vi hen til Gadens Garderobe. Her hentede vi vores jakker. Mia kunne dog ikke finde sit garderobenummer. Det var faldet ned i bunden af hendes skuldertaske. Vi fik fundet det. Men jeg fumlede noget med lynlåsen til min jakke, og da jeg kiggede op, var Mia væk, forklarede veninden.

Black outs

Hun oplyste, at på andre byture havde hun aldrig oplevet, at den 22-årige veninde bare forsvandt.

- Mia er aldrig fortsat i byen uden mig.

Veninden så aldrig Mia igen. Hun hørte helt usædvanlig heller ikke fra hende igen, selv om hun sendte hende en besked over Messenger. Og da hun forsøgte at ringe Mia op dagen efter, blev der heller ikke svaret.

Både veninden og kæresten kunne bekræfte, at den 22-årige kvinde kunne have såkaldte black outs, når hun var fuld - altså perioder, hvor hun efterfølgende ikke kunne huske, hvad der var foregået.

- De kom altid, når hun var rigtig fuld, og varede som regel en times tid, forklarede kæresten.

Ville danse

To vidner fra nattelivet, der begge havde mødt Mia Skadhauge Stevn den fatale nat, beskrev hende begge som noget beruset.

Begge havde ifølge deres forklaring mødt hende efter klokken 05 om morgenen 6. februar - altså efter at den 22-årige kvinde var forsvundet fra veninden - og begge havde mødt hende på Heidis Bier Bar i Jomfru Ane Gade.

Det ene vidne havde ved godt 05-tiden danset med den 22-årige kvinde på baren og afsluttet det med, som han kaldte et "tantekys". Herefter var de gået ud på en terrasse for at ryge.

- Hun gik svajende, og man kunne ikke føre en samtale med hende. Så jeg vil beskrive hende som godt beruset. Det var jeg også selv, fastslog vidnet.

Senere havde han set Mia i baren talende med to mænd, som hun forlod i et for vidnet tilsyneladende irriteret lune.

- Hun var væk, da jeg kom ud fra baren. Derefter gik vi ned på Casino og tog en taxa hjem, lød det fra vidnet, der sagde, at den 22-årige virkede som en sød pige, høflig flink og uden sure miner, da hun blev spurgt, om hun ville danse eller med ud at ryge.

Flirtende, men for sjov

Det andet vidne sad på en bænk ved dansegulvet på Heidis Bier Bar, da Mia kom op og forsøgte at få ham med ud på dansegulvet.

Vidnet kaldte Mia for "energisk, lidt flirtende, men mest for sjov".

- Hun gik meget tæt på og hev i mig for at få mig ud at danse. Og det blev også til et hurtigt kys, fortalte vidnet.

Da vidnet afviste at danse med Mia, gik hun videre og dansede med nogle andre.

- Jeg så hende ikke igen, før hun forlod Heidis Bier Bar. Hun stormede forbi ud gennem indgangen til Heidis, forklarede vidnet.

Derfra er den 22-årige kvinde formentlig gået på Club Wolf.

For herfra kunne et vidne, der var på arbejde den nat, fortælle, at Mia kom ind klokken 05.35.

- Jeg ventede egentlig bare på at lukke. Jeg så Mia komme ned ad gaden, og hun kom ind til os. Hun virkede som de fleste andre gæster, stille rolig, glad men ikke klar til at tage hjem, forklarede vidnet.

Ifølge ham virkede hun lidt beruset.

- Da hun bliver bedt om at vise ID til en dørmand, kan hun ikke komme ind på hendes telefon. Men jeg kunne se, hun var over 18, så jeg lod hende gå ind - endda med en øl i hånden fra et andet værtshus. Hun satte sig i en sofa, men da dj'en sagde, at nu skal vi lukke kom hun op til os og sagde: "Jeg ku' gi dig alt", fortæller vidnet, der ikke kan afgøre, om det er flirtende eller titlen på en sang, som den 22-årige kvinde vil høre.

Både kæresten og veninden forklarede i retten, at Mia Skadhauge Stevn kunne virke flirtende, men at det var fordi, hun var glad og smilende, og at det ikke var for at score.

Var ikke klar til at gå hjem

Vidnet gav Mia besked om, at stedet ville lukke, og at hun derfor skulle gå ud.

- Vores dørmand eskorterede hende stille ud. Men hun blev sur og strittede imod. Hun var ikke klar til at gå hjem, men ville gerne feste videre, forklarede vidnet.

Ved svingdørene åbnede hun dem hårdt og var ved at ramme et par af stedets andre gæster.

Det kunne et andet vidne bekræfte.

- Jeg var ved at tage min jakke på i Club Wolf. Så kom Mia ud tilsyneladende sur over, at hun skulle hjem nu. Hun var tæt på at falde - snublede ind i svingdøren og mig. Der spildte hun noget ud over min arm, forklarede dette vidne.

Vidnet opfattede den 22-årige kvinde som meget fuld.

- Hendes overkrop væltede ind i svingdørene, forklarede vidnet, der konfronterede Mia med udtalelsen: "Hvad fanden laver du?"

Mia sagde derefter ifølge vidnet "Hold din kæft - han er jo syg i hovedet".

Vidnet tænkte da, at det måtte være klubejeren, der havde smidt Mia ud.

- Hun virkede meget sur med kort lunte. I meget dårligt humør - hun ville feste mere. Og hun havde nok også fået et par drinks for meget - for det var en meget "fuld" samtale, vi havde der i døren. Men jeg gad ikke gøre mere ud af det. Hun trængte vist bare til at komme hjem i seng, mente vidnet.

På mandag fortsætter retssagen med forklaringer fra en række fagvidner fra politiet, en retsmediciner samt et vidne fra det GPS-firma, der ved en fejl trackede den 37-åriges GPS, som gav politiet mulighed for at kortlægge de sidste timer i den 22-årige kvindes liv.