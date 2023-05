Venstre bakker op om mere tryghed

AALBORG:Som far til to piger, der nu er voksne, husker jeg tydeligt min bekymring, når jeg afleverede dem en lørdag aften til fest i Jomfru Ane Gade, da de var teenagere.

Den bekymring må da nu være 10 gange så stor, hos de forældre, der i dag ser deres børn begive sig ud i Aalborgs efterhånden utrygge by- og natteliv.

I den sammenhæng, virker den leder, som Nordjyske bragte (14.5.), helt uforståelig for mig.

Jeg synes, at Karl Erik Stougaard her fordrejer tingene i forhold til den mulighed, kommunerne har fået for at indsætte tryghedsvagter i det offentlige rum, herunder nattelivet.

I det jeg læser om forsøgsordningen er der ikke lagt op til, at tryghedsvagterne skal indsættes for at fjerne bandekriminaliteten som K.E.S. skriver. Det er klart en opgave for politiet.

K.E.S. tilkendegiver, at han synes Aalborgs borgmester har ret, når han i besparelsernes hellige navn ikke engang vil se et budget for kommunens udgifter til en vagtordning. At forældre trygt kan sende deres teenagere i Jomfru Anne Gade eller i byen som helhed, er vel også en del af velfærden hr. Borgmester. Se Jesper Schouenborgs artikel i Nordjyske 11.5. side 13.

K.E.S. udtrykker yderligere i lederen, at han synes, at regeringen selv skal løse opgaven. Det kommer efter al sandsynlighed ikke til at ske. Der er store udfordringer med at rekruttere til politistyrken.

Jeg mener, at det at indsætte tryghedsvagter, vil være en reel tryghedsskabende foranstaltning, da det klart må antages, at der ligger en forebyggende/dæmpende virkning, i det faktum, at tryghedsvagterne bærer uniform og et kamera, som i en given utryghedsskabende situation, kan danne grundlag for at placere et ansvar.

Som det fremgår af den vedtagne tre-årige prøveordning med tryghedsvagter, er det et supplement til Politiet. Vagterne skal uddannes og godkendes. De skal have et tæt samarbejde med politiet.

Det er mit håb, at et flertal i byrådet vil bakke op om Venstres forslag, om at indsætte uniformerede tryghedsvagter på gaderne i Aalborg, som det er sket i Aarhus og København.