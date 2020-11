Venstre: Minkbranchen kan ikke reddes. Nu handler det kun om at sikre en ordentlig erstatning

DANMARK:Der blev talt om grundlovsbrud, regeringens afgang og en helt i gennem skandaløs behandling af minkfarmerne. Stemningen var mildt sagt anspændt, da Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag fra Folketingets talerstol skulle forklare sig i en sag, der ikke lod sig forklare uden en markant indrømmelse af en alvorlig fejltagelse.

En ting var der bred enighed om fra Enhedslisten til Nye Borgerlige: Det var særdeles kritisabelt at regeringen satte gang i aflivningen af millioner af mink uden at have det tilstrækkelige lovgrundlag på plads.

Men for de mennesker, det hele egentlig handler om, kom debatten for sent til egentlig at betyde noget. De fleste nordjyske minkavlere har aflivet deres besætning, i resten af landet fortsætter aflivningen trods manglende lovhjemmel, og i realiteten kommer det ikke til at gøre den store forskel, om Folketinget vedtager regeringens nye lovforslag om at forbyde minkavl i Danmark frem til udgangen af 2021.

For branchen er - lov eller ej - fortid. Tilbage er der spørgsmålet om erstatning og så et politisk efterspil, der kommer til at tage tid.

- Sandheden er jo desværre nu, at næsten alle nordjyske mink er slået ned. Der er ikke nogen fremtid for mink-produktion i Danmark, efter den beslutning regeringen har truffet. Derfor handler det for Venstre om at sikre minkavlerne de bedste vilkår og den størst mulige erstatning, siger Karsten Lauritzen, der er nordjysk valgt gruppeformand for Venstre.

I partiet venter de stadig på mere baggrundsmateriale, før de bestemmer, om de vil stemme for forslaget om aflivning, men Karsten Lauritzen erkender også, at beslutningen ikke får den store betydning.

- Vi må erkende, at minkproduktion er et lukket kapitel. Det er en skandale.

Som de fleste andre blev han særdeles overrasket, da det kom frem, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink aflivet.

- Jeg har stadig svært ved at tro, at man ikke var klar over det. Hvis man var klar over det, kan jeg ikke forstå, at man ikke sagde det.

Nu går forhandlingerne i gang om lovforslaget, og det kommer til at ske på næsten samme måde som med alle andre lovforslag.

- Hvornår kan minkfarmerne regne med, at der er en endelig afklaring?

- Vi håber jo på, at vi kan få svar på, hvad det er regeringen vil. Hvilken erstatning vil man tilbyde. Og derfra skal vi så have lovhjemmel til det. Det vil vi gerne forhandle hurtigt på plads. Men lovforslaget skal gennem en lovmølle, hvor der kan stilles spørgsmål, og der kan være eksperter inde over. Så kan vi få vedtaget det og få udbetalt erstatning. Så skal vi sikre hjælp til, at de ramte kan finde noget andet at leve af. Men vi skal tage os tid til en ordentlig behandling. Hvor lang tid det vil tage, tør jeg dog ikke sige.

- Har minkavlerne ikke nærmest et moralsk krav på en hurtigt afklaring?

- Jo, vi er også indstillet på, at det skal gå stærkere end en normal lovforhandling. Ikke en hastelov, som regeringen havde lagt op til, men vi er indstillet på, at hvis vi når en aftale med fuld kompensation til både avlere og følgeerhverv, så kan vi behandle det hurtigere end normalt. Men ikke på en eftermiddag. Det vigtigste for dem er også, at de får en så stor erstatning som muligt,

Hvad vil være Venstres krav i den forhandling?

- Der skal være fuld erstatning til avlere og følgeerhverv. Og så har vi et ønske om, at regeringen redegør for, hvad der er videnskab og faglighed bag beslutningen. Vi kommer til at grave i, hvad der er sket. Hvorfor mente man, at det var den eneste rigtige beslutning? Det vil vi have frem, og så må vi tage en beslutning derfra. Regeringen og fødevareministeren må stå til ansvar for de instrukser, de har givet.

- Skal det have konsekvenser for dem?

- Ja, det skal det naturligvis. I første omgang skal avlerne have en undskyldning, og så skal de have fuld erstatning. Det skal være efter grundlovens bestemmelser om ekspropriation. Det manglede bare.

- Flere har meldt ud, at sagen er så alvorlig, at der bør stilles et mistillidsvotum til regeringen. Er det også Venstres holdning?

- Nej, der er vi ikke endnu. Indtil videre så vil vi gerne ind i forhandlingsrummet og hjælpe de, der er ofre for regeringens meget vidtgående beslutninger. Så vil vi have grundlaget frem, og når vi har det, så kan vi konkludere på, om vi skal gå i folketingssalen med et mistillidsvotum, siger Lauritzen, der i øvrigt forklarer

For minkavlerne var det mest positive element ved dagens debat, at der synes at være et stort flertal for, at de skal kompenseres bedst muligt. I det lovforslag, regeringen fremlagde umiddelbart efter spørgetimen fremgår det, at statens udgift - hvor langt den største post vil være erstatning til minkavlerne og følgeerhverv - vil være på mindst fem milliarder kroner.

Måske vil der også være minkavlere, der mener, at det er et ganske retfærdigt udfald, at fødevareminister Mogens Jensen ligner et oplagt bud på hvem, der skal have ansvarsaben. Både regeringens støttepartier og blå blok er kritiske overfor hans indsats, og efter spørgetimen stod det klart, at Mette Frederiksen heller ikke er imponeret.